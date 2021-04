GFVip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò festeggiano i primi mesi insieme

Quante cose sono cambiate per Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. L’attrice ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, durata ben sei mesi e ha avuto modo di riscoprire se stessa e trovare l’amore. Infatti, la sua storia con Andrea Zenga continua anche dopo aver varcato per l’ultima volta la porta rossa.

LA STORIA NATA AL GFVIP – Rosalinda e Andrea si sono conosciuti al GFVip di quest’anno. La storia è nata un po’ in sordina soprattutto per lei era fidanzata con Giuliano Condorelli, il quale spesso ha fatto delle sorprese all’attrice. Tuttavia, l’interesse tra Zenga e Cannavò era palese e lei sentiva di non amare più il suo fidanzato.

Nessuno credeva a questa storia, nata poche settimane prima della finale. Infatti, in molti hanno accusato i giovani ragazzi di aver orchestrato tutto per visibilità e per mandare avanti la coppia. Come se non bastasse, Rosalinda ha anche litigato con l’amica del cuore Dayane Mello, evidentemente molto gelosa di questo suo nuovo rapporto. Tuttavia, a distanza di un mese dalla fine del programma, gli Zengavò sembrerebbero durare.

LE DOLCI PAROLE PER FESTEGGIARE I PRIMI MESI INSIEME – “Questo è solo l’inizio di quella che sarà, spero, una lunga storia d’amore. Auguro a noi tantissimi di questi mesi, perché ce la siamo cavata alla grande. To be continued” scrive su Instagram Rosalinda Cannavò, allegando un video con i momenti più dolci con il suo fidanzato.

Tanti i commenti di follower appassionati della coppia. Lo stesso Andrea Zenga ha commentato il video con un semplice “Noi”. Dopo alcuni mesi, anche i più scettici hanno finalmente compreso quanto questa coppia sia vera. Qui troverete il video pubblicato da Rosalinda.