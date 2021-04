GFVip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno davvero insieme? Parla un’ex gieffina vicina alla coppia

In tanti hanno messo in dubbio questa nuova storia d'amore ma arriva in soccorso Stefania Orlando

Da quando hanno mostrato di essere interessati l’un l’altro, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno ricevuto parecchie critiche, non solo complimenti. I due, nello specifico, sono spesso accusati di fingere solo per avere un po’ di notorietà, anche adesso che il reality show è finito. Tuttavia, una gieffina ha chiarito la situazione.

STEFANIA ORLANDO PARLA DELLA COPPIA – Ieri sera abbiamo visto Stefania Orlando alle prese con Avanti Un Alto, pure di sera, ma in molti forse non sanno che la donna ha partecipato a Non Succederà Più, programma su Radio Radio con Giada De Miceli. Stefania ha infatti dichiarato di essere in buonissimi rapporti con Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e che la loro storia è autentica.

“Rosalinda e Andrea Zenga si sono avvicinati verso la fine e li abbiamo vissuti poco. Però a quanto vedo anche dai social e anche da quanto mi raccontano loro stessi – perché io li sento entrambi – sta andando molto bene questa bella storia. Sì la relaziona è confermata, loro sono molto carini. Tutto è iniziato alla fine del GF Vip.

Ogni tanto sento Andrea, stamattina mi sono sentita con Rosina, io la chiamo così. Loro sono molto felici e innamorati. Sono molto contenta per loro. Penso che durerà questo loro rapporto” ha ammesso la Orlando. Se avessero voluto fingere probabilmente avrebbero accettato anche di partecipare a Temptation Island, cosa che entrambi hanno rifiutato.

IN CHE RAPPORTI SONO I TRE? – A quanto pare, quindi, Andrea, Rosalinda e Stefania sono in buoni rapporti, nonostante alcuni avessero notato un presunto litigio delle due ragazze sotto una foto pubblicata da Zenga su Instagram.