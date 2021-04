GFVip, Andrea Zenga risponde alle voci su una presunta amante e sulla partecipazione a Temptation Island

Andrea Zenga, terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, sta continuando a vivere la sua vita, sicuramente con qualche follower in più. L’ex gieffino in queste settimane è stato travolto da alcune voci riguardanti la sua vita sentimentale. In una diretta su Instagram, Zenga ha parlato proprio di tali voci.

ROSALINDA E ANDREA STANNO RECITANDO? – Queste voci riguarderebbero la veridicità della storia con Rosalinda Cannavò e l’eventuale partecipazione a Temptation Island. Secondo questi pettegolezzi, pare che Andrea Zenga abbia una sorta di amante, più grande di lui e infatuata. Inoltre, la storia con Rosalinda sarebbe finta e lui pronto a sbarcare nuovamente a Temptation Island, però come tentatore.

LA RISPOSTA DI ANDREA ZENGA – In una diretta, il ragazzo ha puntualizzato, in maniera ironica, di non avere nessuna amante e che non parteciperà al programma dei sentimenti. “Ho una terza donna matura, andrò a Temptation Island a fare da tentatore dove non tenterò nessuno perché sono una palma. L’altra donna l’ho chiusa nell’armadio” ha detto il figlio del famoso Walter.

PARLA LA MAMMA DI ANDREA – Anche la madre di Andrea ha smentito queste voci che lo vedrebbero nuovamente a Temptation Island. “Mio figlio e Rosalinda non faranno Temptation Island. Non penso proprio che andranno. Lui ha già dato in questo senso e quindi sarebbe assurdo. Stanno vivendo il loro amore fuori in tranquillità e stanno bene così. Piuttosto al GF Vip mi sarebbe piaciuto vederlo da settembre insieme agli altri, lui sarebbe stato altri mesi lì dentro. Quella è un’esperienza che cambia il tuo modo di vedere le cose. Serve a chi sta dentro, ma anche a noi fuori. Senza il GF Vip non avremmo vissuto i nostri figli da fuori” ha dichiarato la donna.

ROSALINDA NON CONFERMA LA PARTECIPAZIONE – La diretta interessata, Rosalinda Cannavò, ha totalmente negato la partecipazione al programma dei sentimenti, almeno per quest’anno. “Non credo sia il programma giusto per noi in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco e mi sembra prematuro andare in un programma come Temptation Island. Adesso no, poi non si sa. Non saremo in questa edizione, questo è certo. Adesso è ancora troppo presto” ha spiegato la ragazza.