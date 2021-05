GFVip, Anna Oxa e Gabriel Garko nel cast?

I due vip sarebbero in trattativa per la nuova edizione condotta da Alfonso Signorini

In queste ore si sta diffondendo una voce circa l’ipotetica partecipazione di Anna Oxa e Gabriel Garko alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per Alfonso Signorini sarebbe un vero e proprio colpo e potrebbe alzare moltissimo gli ascolti.

I DUE VIP NEL CAST? – Stando a quanto dichiarato dal giornalista Santo Pirrotta nel programma di Adriana Volpe Ogni Mattina, pare che Gabriel Garko e Anna Oxa siano in trattativa per la nuova edizione che partirà da settembre. Per l’attore sarebbe come un ritorno a casa poiché spesso protagonista in quest’ultima edizione.

L’uomo, infatti, ha fatto una grande sorpresa a Rosalinda Cannavò e coming out in diretta televisiva. Per la cantante, invece, sarebbe un mettersi in gioco poiché non la si vede spesso in tv.

ALTRI NOMI IN LISTA – Non solo Oxa e Garko ma sono diversi i nomi circolati in rete. Alex Di Giorgio, Amedeo Goria, Andrea Iannone, Arisa, Attilio Romita e Gaia Zorzi. Ma non è finita, Giovanni Ciacci, Loredana Lecciso, Drusilla Gucci, Martina Miliddi e Vera Gemma.

Insomma, Mediaset sta puntando a grandi nomi per confermare gli ascolti dell’ultima edizione e che hanno visto Tommaso Zorzi trionfare. Tuttavia, al momento non si hanno conferme a riguardo.