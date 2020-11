GFVip, anticipazioni diretta: sarà una puntata difficile per Elisabetta Gregoraci?

Questa sera andrà in onda un'altra puntata del Grande Fratello Vip, ma potrebbe essere un appuntamento difficile per l'ex moglie di Flavio Briatore

Questa sera andrà in onda il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Stando alle anticipazioni, si prospetta una serata molto difficile per Elisabetta Gregoraci, showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore. Vediamo cosa accadrà.

NOTIZIE SU NATHAN FALCO? – La donna condivide con Briatore un figlio, Nathan Falco. Tuttavia, Elisabetta Gregoraci non ha avuto notizie dal figlio, come mai? Potrebbe ricevere qualcosa dall’esterno questa sera, oppure no. Tuttavia, alcuni telespettatori credono che probabilmente il padre non accetti che il figlio vada in televisione già alla sua età. Ricordiamo che i minori devono necessariamente avere il consenso dei genitori per apparire in tv o quantomeno far avere notizie all’interno della casa.

A prescindere dal consenso o meno di Briatore, ad Elisabetta Gregoraci manca moltissimo suo figlio e si è ritrovata spesso a parlare di lui ai suoi compagni di avventura, soprattutto a Pierpaolo Pretelli, il quale, come la showgirl, ha un figlio piccolo.

LA STORIA CON PIERPAOLO GIUNGE AL CAPOLINEA? – Anche la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli potrebbe presto arrivare alla fine. I due non stanno affatto insieme, tuttavia, è innegabile che la chimica tra loro sia molto forte. Elisabetta Gregoraci più volte ha smentito questo amore con Pierpaolo, sottolineando il fatto che siano solo molto amici.

Pierpaolo, d’altro canto, prova dei sentimenti per Elisabetta e forse questa storia d’amore non inizierà mai. Sono arrivate, inoltre, notizie certe del suo fidanzamento con Stefano Coletti, ex pilota monegasco che a quanto pare non sta prendendo affatto bene la sua vicinanza con Pretelli. Allora come mai Elisabetta ha mentito sulla sua situazione sentimentale? Lo scopriremo solo questa sera.