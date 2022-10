GFVip, Antonella Fiordelisi e il flirt con Ignazio Moser. Interviene il padre di lei: “Non è vero che…”

Il padre di Antonella Fiordelisi ha svelato in un'intervista a DiPiù come stavano le cose tra lei e Ignazio Moser

Antonella Fiordelisi, quasi inaspettatamente, si è rivelata una grandissima concorrente del Grande Fratello Vip, con un bacino di fan pronti a sostenerla sempre. Pare che la giovane abbia avuto in passato un flirt anche con Ignazio Moser e su questo argomento è intervenuto suo padre, il quale ha rilasciato un’intervista a DiPiù.

Le parole di papà Fiordelisi

In merito alla storia con Ignazio Moser, il papà di Antonella ha detto: “No non è vero che abbiamo conosciuto Ignazio Moser. E non per qualche motivo strano, ma perché è stata una storia durata qualche mese. Era il 2017 e Ignazio aveva fatto di tutto per conoscere Antonella dopo averla vista sui social.

Devo ammettere che a mia figlia lui piaceva, ma non era innamorata, invece lui era pazzo di lei. A un certo punto mia figlia ha voluto chiudere i ponti. Mi dispiace che lui, una volta diventato famoso, ha detto bugie su mia figlia, affermando addirittura di averla lasciata lui”.

Su Francesco Chiofalo, invece, l’uomo ha spiegato: “Francesco ci piaceva, è anche venuto tante volte qui a casa da noi a Salerno e per me e mia moglie era davvero quasi come un figlio. Poi però Antonella ha scoperto un suo tradimento e benché siano tornati insieme, mia figlia non è più riuscita a fidarsi e anche noi abbiamo preferito non ospitarlo più a casa. Alla fine Antonella ha deciso di lasciarlo”.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e scoprire se Alfonso Signorini ne parlerà in puntata.