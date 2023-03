GFVip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: pronti ad avere un figlio?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria appaiono sempre più innamorati. Nonostante non siano riusciti ad arrivare in finale al GFVip, entrambi hanno vinto qualcosa di più importante: l’amore, nonostante i tanti alti e bassi. Intervistati a Casa Chi, i due hanno dichiarato di essere pronti per fare grandi passi e progetti insieme.

Pronti per allargare la famiglia

Intervistata da Azzurra della Penna e Valerio Palmieri, la Fiordelisi ha dichiarato sulla possibilità di avere figli: “Beh in realtà ne avevamo parlato anche in casa, siccome è una storia importante abbiamo pensato anche poi in futuro di andare oltre, io per la prima volta ho pensato di diventare madre questo sì, ma l’ho pensato solo con lui, è una cosa importante. Lui questa cosa già me l’aveva detta inizialmente, mi aveva detto ‘io con te ho voglia di diventare padre’.”.

Veto per Edoardo Donnamaria

Antonella, poi, ha avuto l’occasione di parlare del rapporto tra il suo fidanzato e Nicole Murgia. L’influencer, infatti, ha spiegato che non ha imposto nulla a Edoardo: “In casa io gli ho detto ‘mi hai fatto stare veramente male non so se tornerò con te, perché con i tuoi atteggiamenti mi hai fatto stare male, non accetto queste cose.’ Lui mi ha detto ti prometto…in capanna, qualsiasi cosa succeda non voglio più farti stare male. Visto che non sono stato molto corretto nei tuoi confronti io non avrò nulla a che fare con queste persone”.

Dunque, la proposta sarebbe arrivata direttamente da Donnamaria. A Casa Chi, infatti, quest’ultimo aveva ammesso di aver tagliato ogni tipo di rapporto con la Murgia: “Non ho sentito la Murgia, assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice: Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti successi con la Murgia e mi ha chiesto di prometterle di non vederla o sentirla quando uscivo. E così ho semplicemente mantenuto la promessa“.

Le parole della Murgia su Edoardo

“C’è chi dice che non sta usando Instagram per disintossicarsi, chi invece sostiene che non mi ha risposto perché non ha visto il messaggio” ha dichiarato la Murgia sulla scelta di Edoardo Donnamaria.