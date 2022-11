GFVip, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo l’incontro con l’ex fidanzato: si sfoga con Spinalbese ma Edoardo non lo accetta

Ieri sera è andata in onda un’altra diretta dalla casa del GFVip e ne sono successe parecchie. Non è stata una serata semplice per Antonella Fiordelisi, la quale si è ritrovata faccia a faccia con il suo ex (?) Gianluca Benincasa. Vediamo cosa è accaduto e perché la giovane successivamente ha avuto un crollo emotivo.

L’incontro con l’ex fidanzato

Gianluca è stato l’uomo che ha frequentato prima di entrare nel reality show. Durante un faccia a faccia lui le ha ribadito i suoi sentimenti e ha insinuato che a mettere i bastoni tra le ruote nella loro relazione siano state delle interferenze esterne, delle conoscenza all’interno del programma.

Lo sfogo dopo la diretta

Finita la puntata, Antonella si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Nikita Pelizon: “Sto mettendo a fuoco quello che è successo, mi ha detto che è stato un mese pesante, questo vuol dire che ha visto tutto e che è andato a farsi un viaggio per cercare di dimenticarmi, lo aveva già fatto questa estate e non c’era riuscito. Adesso lo ha rifatto! Non l’ho mai visto piangere in tutti questi anni.

Fino a fine luglio sono stata con lui fisicamente, questo secondo me gli dava la sicurezza. Forse ho sbagliato, dovevo limare questo aspetto. Io ora sto male perché gli ho dato la speranza. Quando gli ho detto che sarei entrata al Grande Fratello lui mi ha risposto ‘tanto a te non piacerà nessuno, là dentro ti accorgerai di amare ancora me’ ed io gli ho risposto ‘può darsi’. Io gli davo corda”.

Successivamente si è chiusa in magazzino con Antonino Spinalbese e si è sfogata anche con lui: “Io l’ho visto strano, molto dimagrito e stava male si vedeva. Con lui vedendolo oggi non stava come quando l’ho visto l’ultima volta. Era molto più muscoloso e in carne adesso stava magrissimo. Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho perso“.

La reazione di Edoardo: “Adesso faccio un macello”

Edoardo Donnamaria, attuale frequentazione della Fiordelisi, non ha preso bene questo confronto ma nemmeno la decisione di Antonella di chiudersi in magazzino con Antonino. Infatti, il volto di Forum si è così sfogato con Luca Salatino ed Edoardo Tavassi: “Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera. Una cosa che non succederà mai però… Io posso essere comprensivo e tutto però c’è un limite.

Ma perché si sono chiusi dentro e non vanno in giardino. Sembra che stanno facendo chissà cosa. Se si mettevano qui in un angolo io mica andavo a dargli fastidio. E non è colpa di Antonino, ma impazzisco perché lei si è nascosta con lui. Perché si è dovuta mettere nel magazzino chiusa? Me rode, prima parlava con Nikita davanti a tutti. Adesso invece guarda caso è con lui e si chiude. Non mi vorrei incavolare però non mi torna”.