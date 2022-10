GFVip, Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria: “Parliamo di tutto ma esteticamente non è il mio tipo”

Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si è creato un bel legame, che per ora è solo una profonda amicizia. Nonostante il volto di Forum stuzzichi tutto il giorno Alberto De Pisis, è chiaro che il giovane sia attratto fisicamente dall’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Tuttavia, la ragazza ha espresso dei dubbi.

Antonella su Edoardo: “Esteticamente non è il mio tipo”

Ieri pomeriggio Cristina Quaranta, Giale De Donà e Nikita hanno chiesto ad Antonella se fosse davvero interessata a Donnamaria. La giovane ha mostrato delle perplessità in quanto il ragazzo non sarebbe il suo tipo esteticamente.

“Esteticamente non è il mio prototipo sono sincera. Non mi fa sangue fisicamente il mio tipo è Antonino, però con lui non mi trovo troppo. Invece con Edo parliamo spesso di tutto. Lui è molto acculturato e intelligente, non so se ci avete parlato. Però si vede che ha testa, ma ripeto che a livello estetico non è il tipo di uomo che mi piace. Io amo i mediterranei con capelli scuri e occhi neri e quindi non Edoardo. Anche Daniele è bello, ma anche lui non è il mio tipo. Anche perché parla poco e non si fa sentire” ha detto Antonella.

Cristina Quaranta ha rassicurato la Fiordelisi: “Vabbè non conta solo il corpo e l’estatica. Se con Edo parli bene l’importante è quello. Poi comunque è carino, anche se non è il tuo tipo magari ti piace”.

Nikita, al contrario, ha specificato come l’estetica giochi un ruolo fondamentale in una coppia: “Dai non esageriamo, uno deve piacerti anche come estetica. Alla fine la parte passionale in una relazione è importante. Se non ti piace in quel senso cosa fate poi insieme?”.