GFVip, Antonella Fiordelisi svela i motivi della rottura con Edoardo Donnamaria

Sono trascorsi diversi mesi dalla separazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i quali si sono incontrati e innamorati durante il Grande Fratello Vip. Di recente, Antonella Fiordelisi ha condiviso nuovi dettagli sulla fine della loro relazione in un’intervista con il popolare influencer Luke Marani, rivelando le ragioni che hanno portato alla rottura tra i due. Ecco il resoconto di quanto dichiarato.

La relazione tra Antonella e Edoardo, nota ai fan come “Donnalisi”, è stata una delle coppie più celebrate nella storia del Grande Fratello Vip, con un sostegno incredibilmente vasto e appassionato da parte dei fan. La notizia della loro separazione ha suscitato un grande scalpore, e molti si sono interrogati sulle ragioni che hanno portato i due ragazzi a prendere strade diverse, dopo aver superato insieme numerosi ostacoli nella loro relazione.

Le parole di Antonella Fiordelisi

A dare risposta a questo è stata la stessa Antonella, che è tornata a parlare dell’argomento specificando i motivi dell’addio. “È finita perché in certe occasioni (Edoardo ndr) non ha voluto lottare, non mi ha messo al primo posto – ha rivelato Antonella – Devo dire che è stata sicuramente la storia più importante della mia vita. Sicuramente la ricorderò per sempre. Purtroppo non ha avuto un bel lieto fine. Si potevano evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni. Però lui non ha saputo mettermi in molte occasioni al primo posto come ho fatto io”.

Le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi, tuttavia, non si fermano qui. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche sottolineato che ad alimentare le tensioni nella coppia sono state alcune amicizie sbagliate di Donnamaria, soprattutto quelle che si sono sviluppate proprio durante il loro tempo nel Grande Fratello Vip.

“Sono successe delle cose. Mi dispiace dirlo perché queste cose non devono succedere in genere nelle relazioni. A volte le amicizie sbagliate non aiutano – ha aggiunto la Fiordelisi – All’interno del programma non andavo d’accordo con molti concorrenti. Una volta che sono uscita dalla Casa del Grande Fratello lui aveva voglia di vedere in particolare un amico con cui io non andavo d’accordo all’interno del programma. Di conseguenza si sono creati problemi”.

Antonella non ha menzionato nomi specifici, ma è plausibile che l’amico in questione possa essere Edoardo Tavassi. Durante la loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Tavassi ha instaurato un solido legame di amicizia con Donnamaria, e i due sembrano continuare a coltivare questa amicizia anche al di fuori del contesto televisivo.