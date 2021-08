GFVip, Antonella Mosetti contro Giulia De Lellis: “Famosa grazie a me”

Antonella Mosetti, nelle ultime ore, è tornata a far parlare di sé per alcuni episodi accaduti anni fa con Giulia De Lellis. Sicuramente i fan del Grande Fratello Vip ricorderanno l’edizione in cui parteciparono la showgirl, sua figlia Asia e il deejay Andrea Damante, il quale era fidanzato con l’influencer. In quell’occasione, la De Lellis entrò in casa per ribadire ad Asia che non poteva avvicinarsi troppo al suo fidanzato. A distanza di anni, si parla ancora di questo episodio.

MOSETTI CONTRO GIULIA DE LELLIS – In una live su Instagram si è tornati a parlare dell’argomento, nonostante siano passati anni e la De Lellis sia molto felice con il suo nuovo fidanzato. Nel rispondere alle domande dei follower, la showgirl ha dichiarato: “Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Lei è una ragazzina piccola, poraccia! Cioè, va bene così. Manco la vedo, mi arriva qua. Altezza f**a!”.

Antonella ha utilizzato sicuramente dei toni non proprio pacati, infatti, ha ricevuto parecchie critiche e offese proprio dai fan dell’influencer. Questi ultimi, di fatti, hanno ricordato alla showgirl che la De Lellis è diventata molto famosa subito dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e continua ad esserlo.

LO SFOGO DELLA MOSETTI – Passata qualche ora, Antonella ha pubblicato diverse stories su Instagram in cui si è sfogata pesantemente per le critiche ricevute. La donna, infatti, ha spiegato di aver ricevuto pesanti offese anche da profili falsi. “Mi sono stancata, basta. Pensate alle vostre vite che alla mia e a quella della De Lellis ci pensiamo da sole! Se la De Lellis avesse mai qualcosa da chiarire, sono sempre qui!” ha scritto su Instagram.

Successivamente, la Mosetti ha pubblicato altre stories a riguardo spiegando di non essersi affatto pentita delle dichiarazioni fatte ma che gli insulti sono totalmente fuori luogo. Ha inoltre ringraziato i suoi fan per le belle parole spese e ha ricordato che spesso è la sua agenzia che gestisce il profilo.