GFVip, Antonino Spinalbese ricoverato: dove si trova?

Antonino Spinalbese attualmente non si trova nella casa del GFVip ma ricoverato per alcuni problemi di salute

Antonino Spinalbese è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip inaspettatamente a causa di un problema di salute. L’hair stylist, però, attualmente è ricoverato in una clinica ma è ancora in gioco. Ecco cosa è accaduto nella puntata di ieri sera.

Problemi di salute per Antonino: cosa ha?

Il problema che affligge il giovane Spinalbese una cisti al coccige che non gli permette di vivere bene quest’esperienza. La sera del 31 dicembre, infatti, Antonino ha dovuto abbandonare i suoi compagni di avventura per essere ricoverato e fare i dovuti accertamenti per capire come procedere.

Da quanto ha abbandonato la casa del GFVip, sono circolate diverse voci sul suo allontanamento. Qualcuno ha anche ipotizzato che il giovane avesse abbandonato la casa perché stufo di questa esperienza. Tuttavia, Alfonso Signorini ha tenuto a tranquillizzare il pubblico ieri sera.

Il conduttore, infatti, si è collegato in videoconferenza ieri sera con l’hair stylist e gli ha chiesto scherzosamente se si trovasse in ospedale o a casa di Ginevra Lamborghini. Antonino ha poi mostrato la sua camera ed effettivamente si trova ricoverato in ospedale.

Come sta adesso

Antonino ha poi spiegato di stare bene e di essersi sottoposto a vari controlli per comprendere se procedere con l’operazione oppure no. “La notte di San Silvestro? Dalla finestra ho visto i fuochi d’artificio ed è stata una cosa fantastica” ha spiegato Spinalbese. Tuttavia, in molti hanno notato i dettagli della camera: non sembra effettivamente una stanza semplice di ospedale bensì una clinica privata.