GFVip, Antonino Spinalbese tuona contro Oriana Marzoli: “Io ti volevo denunciare”

Nelle scorse ore, Antonino Spinalbese ha gelato Oriana Marzoli a seguito di una sua richiesta apparentemente innocente. Tutto è iniziato quando l’influencer venezuelana ha chiesto all’hair stylist di farle la tinta ai capelli. Ecco, dunque, cosa è accaduto tra i due gieffini.

Tinta negata

Oriana ha raggiunto Antonino per chiedergli aiuto: nello specifico, la venezuelana ha chiesto all’hair stylist di farle una tinta ai capelli. Tuttavia, Spinalbese si è rifiutato categoricamente di aiutarla rimarcando il loro pessimo rapporto all’interno della casa del GFVip.

“Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare, secondo te ti faccio i capelli?” ha tuonato Antonino, il quale ha lasciato Oriana confusa e senza parole. A quel punto la donna ha incassato il no ma ha chiesto all’hair stylist di spiegare a Milena Minconi il procedimento della tinta per capelli, così da farlo fare a lei. Niente da fare, aiuto negato.

“No, non è che puoi avere tutto quello che vuoi qua. Sai che sono onesto con quello che dico” ha chiosato Antonino, il quale sembrerebbe non volere nemmeno rapporti indiretti con la venezuelana. Tuttavia, Oriana ha cercato di insistere nel ricevere l’aiuto di Antonino, il quale alla fine si è sfogato pesantemente e lasciando intendere parecchie cose ai telespettatori.

“Lascia stare il gioco del GF, se tu mi crei o hai intenzione di crearmi un problema tra me e una persona, con me non vai avanti” ha commentato Spinalbese. Oriana, inizialmente, ha pensato al suo rapporto con Ginevra Lamborghini, ma l’uomo ha risposto: “Ma che Ginevra, no. Sei così furba… Non ci arrivi?”. La persona in questione, dunque, sembrerebbe essere proprio Belen Rodriguez, la quale è stata nominata da Oriana più volte nel corso della sua esperienza nella casa. “Ti ho raccontato quella cosa che sai solo tu, basta fare uno più uno” ha concluso l’uomo.