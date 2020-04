GFVip, Antonio Zequila: “Denver e Adriana sono innamorati”

Il GFVip condotto da Alfonso Signorini si è concluso con la vittoria inaspettata di Paola Di Benedetto contro Paolo Ciavarro. L’ex Madre Natura ha deciso di donare tutto il montepremi alla Protezione Civile per contrastare l’emergenza Coronavirus, un gesto davvero nobile! In queste ore, però, l’attenzione si è spostata su un altro concorrente del reality, Antonio Zequila. Vediamo cosa ha dichiarato!

ANTONIO ZEQUILA SU ADRIANA VOLPE E DENVER – L’ex gieffino, intervistato dal settimanale Chi, ha fatto delle dichiarazioni su Adriana Volpe e Andrea Denver che non sono passate inosservate. Secondo il suo parere, i due sono follemente innamorati!

“Secondo me Adriana Volpe e Andrea Denver si sono innamorati reciprocamente e te lo posso anche confermare, c’era molta complicità. Lui è uno spione, ha montato lui tutto il caso con Adriana, io gli ho semplicemente detto che è una bella donna e che da giovane lo era ancora di più. Lui l’ha raccontato a lei ed è nato il caso” ha svelato Zequila, molto convinto delle sue parole.

ADRIANA INTERVISTATA DA GIULIA SALEMI – Tuttavia, la Volpe ha smentito tutte le voci su un possibile flirt con Denver, ieri durante una diretta con Giulia Salemi.

“Se questa tavola avesse avuto le ruote sarebbe un carretto. Se se se se se! Se io avessi avuto 25 anni in meno, sono una babbiona rispetto a lui! Quello però che ho apprezzato tantissimo e che mi ha fatto sentire una persona speciale è stato sentire un ragazzo così giovane, per bene e garbato, dirmi ‘sei il mio ideale di donna, se non fossi stata sposata e se avessi avuto 25 anni in meno io avrei fatto follie per te’ ti rende la donna più felice del mondo […] è stato dolcissimo Andrea, si è conquistato un posticino in tutti i nostri cuori perché è entrato in punta di piedi in quella casa” ha dichiarato la Volpe.

DENVER PROVA QUALCOSA PER ADRIANA? – Il dubbio sulla loro complicità rimane e non dimentichiamo delle parole di Andrea Denver durante la finale. Il ragazzo ha svelato ad Alfonso Signorini che passerebbe tranquillamente la quarantena con la bionda conduttrice. Cosa bolle in pentola? Ma soprattutto, cosa penserà il marito di Adriana Volpe su questa speciale amicizia?