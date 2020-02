GFVip, Antonio Zequila e il presunto flirt a Positano: “La ragazza si chiamava Nilufar”

Ieri sera è andata in onda una difficile puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. È stato affrontato prima l’emergenza corona virus e successivamente il conduttore è andato avanti con i vari avvenimenti.

ANTONIO ZEQUILA E LA DISCUSSIONE CON PAOLA DI BENEDETTO – La serata si è aperta con i toni molto accesi tra Antonio Zequila, Fabio Testi e Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura ha contestato il comportamento di “Er Mutanda”, poco signorile, nei confronti della nuova arrivata. Secondo Paola, è impensabile che un uomo di 50 anni possa anche solo minimamente avvicinarsi ad una ragazza di 20 e corteggiarla spudoratamente, nonostante i numerosi rifiuti di lei. Le critiche hanno evidentemente scosso Zequila, il quale ha attaccato la Di Benedetto su tutti i fronti assieme a Fabio Testi. Sono volate parole pesanti come “tu non sai fare niente”, “hai solo un bel fisico nulla di più”, “sei vuota, sei ignorante”; dichiarazioni che hanno ferito moltissimo Paola Di Benedetto, la quale cercava solo di spiegare al diretto interessato di non insistere se una ragazza dice no.

ZEQUILA SVELA DI AVER PASSATO IL CAPODANNO CON UNA RAGAZZA GIOVANISSIMA – Come se non bastasse, per giustificare il suo grande fascino e il suo atteggiamento da signore, Antonio Zequila ha rivelato di aver passato il capodanno con una giovane ragazza di 25 anni a Positano.

“Sono qua non per difendere la mia virilità o alcuna cosa da uomo, ma a Capodanno sono stato con una bellissima amica mia di soli 25 anni, abbiamo passato una settimana a Positano, la frequentavo già a Milano. Io credo che nella vita l’amore e la conoscenza non ha alcun gap, poi voglio dire una cosa importante: Socrate ci ha insegnato che l’uomo più sa e più si accorge di non sapere. Non sono più l’uomo di una volta, accetto che sto invecchiando, ma dentro ho un cuore enorme” ha dichiarato l’attore. Successivamente l’uomo ha rivelato il nome della misteriosa ragazza: Nilufar! In molti si sono chiesti se la ragazza fosse esattamente Nilufar Addati, ex tronista partenopea di Uomini e Donne. Sfortunatamente, la persona in questione non è lei.