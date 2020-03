GFVip, Antonio Zequila vuole abbandonare la casa?

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip sta dando filo da torcere ad Alfonso Signorini, il quale ogni settimana è costretto ad affrontare un problema. La settimana scorsa, il conduttore ha dovuto richiamare Antonella Elia per aver alzato le mani su Valeria Marini e quest’ultima per averla accusata di essere “indemoniata”. Ma i problemi non sono certo finiti qui!

UN DRONE LASCIA CADERE UN MESSAGGIO PER GLI INQUILINI – La prima regola fondamentale della casa del Grande Fratello è quella di tenere gli inquilini all’oscuro da ciò che accade fuori. In questi giorni, un drone anonimo ha fatto recapitare ai concorrenti un messaggio. Nonostante la produzione abbia obbligato a non leggere questo biglietto, Adriana Volpe è entrata in possesso del messaggio e ne ha letto il contenuto. Pare che fosse un articolo di giornale abbastanza negativo nei confronti di Antonio Zequila, il quale ultimamente non si è comportato da vero e proprio signore.

ANTONIO ZEQUILA STA PENSANDO DI ABBANDONARE IL GIOCO – L’attore, venuto a conoscenza di questo articolo, sta pensando di abbandonare la casa poiché si rifiuta di passare per cattivo della situazione. Zequila si è confidato con alcuni inquilini e avrebbe confessato questo suo desiderio di ritirarsi dal gioco. Come affronterà la situazione Alfonso Signorini?