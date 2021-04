GFVip, Ariadna Romero punzecchia la D’Urso e Pretelli: “Non c’era il mio consenso per portare Leo in tv”

L'ex di Pierpaolo Pretelli commenta l'ospitata a Barbara D'Urso e punzecchia il padre per non aver dato il consenso a far apparire Leo in tv

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli sono stati una coppia per tanto tempo, tuttavia, le cose non sono andate bene. D’altro canto, dal loro amore è nato il piccolo Leonardo, il quale si è fatto conoscere meglio quando l’ex velino ha partecipato al GFVip. In queste ore, però, Ariadna ha sollevato una leggera polemica contro di lui e Barbara D’Urso.

ROMERO CONTRO PRETELLI: “NON HO DATO IL MIO CONSENSO” – Pierpaolo Pretelli, ospite dalla D’Urso, si è presentato con il piccolo Leo per parlare un po’ della nuova vita del papà accanto a Giulia Salemi. L’influencer, infatti, in passato dichiarò di aver conosciuto il bambino e di essere entrata nella sua vita a piccoli passi.

Tuttavia, Ariadna Romero ha condiviso su Instagram un lungo sfogo su quanto sia stato inopportuno coinvolgere il bambino in dinamiche televisive. “Leo ha due genitori, Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa che deve valutare lui e anche il modo di gestirla con Leo. Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il 50% di consenso per portarlo in trasmissione, vi dico che per me prevale la pace” ha scritto la Romero sui social.

Pare, quindi, che Ariadna non abbia dato il consenso per far apparire il piccolo Leo in televisione ma ha comunque scelto di non iniziare una guerra con Pierpaolo per questo motivo. La modella si è comunque lamentata molto per come è stata trattata la dinamica in tv, soprattutto dopo aver visto il figlio imbarazzato.

“Può la logica della popolarità, dell’audience, passare sopra a un processo, quello dell’introduzione di una nuova figura, così importante e delicato…” ha continuato la Romero. Insomma, alla modella non è andato giù il modo in cui hanno trattato alcune vicende in cui era presente il piccolo Leo. Al momento, Pretelli e la D’Urso non hanno risposto.