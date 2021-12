GFVip, arriva la conferma della finta paparazzata di Delia Duran: “Finge di stare con personaggi famosi”

Venerdì sera Alfonso Signorini ha fatto vedere delle foto compromettenti ad Alex Belli circa la sua compagna e futura moglie Delia Duran. Quest’ultima, negli scatti postati su Instagram dalla pagina Whoopsee.it, si trovava a cena a Milano con un ragazzo e con il quale aveva un certo rapporto intimo. In alcune foto mostrate all’attore, la sua compagna si scambia anche dei baci passionali con questo ragazzo.

La reazione di Alex Belli

L’attore è rimasto pietrificato da queste foto per poi consigliare alla sua compagna di organizzare meglio le paparazzate e di portare qualcosa di concreto. Insomma, pare che Belli non abbia affatto creduto a questi baci passionali con il ragazzo misterioso. La loro storia sembrerebbe ufficialmente al capolinea.

Tutto finto

Il noto blog di gossip, VeryInutilPeople, ha pubblicato in esclusiva un’intervista molto importante e che smaschererebbero i piani di Delia nel far ingelosire Alex Belli. Pare, infatti, che quel ragazzo in foto non sia nient’altro che uno sconosciuto, il quale finge di essere fidanzato con personaggi famosi. Il suo è un vero e proprio lavoro. A rivelarlo la sua ex fidanzata, Noemi Marzocchi, la quale ha dichiarato di essere stata lasciata proprio per questo motivo.

La ragazza ha spiegato che la sua storia è finita proprio perché tale Carlo doveva inscenare finte paparazzate: “Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti. Fino a quando un giorno non si è presentata questa opportunità di lavoro per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile. All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi”.

“Dopo ci siamo lasciati di nuovo perché appunto lui avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli. Ovviamente io non ho accettato la cosa e ci siamo lasciati, anche se lui continuava a ripetermi che era tutta finzione ed era solo una cosa lavorativa. Sabato scorso ci siamo lasciati e lui martedì stava già a Milano per scattare queste foto. Prima di tutto questo era anche andato a Rimini sempre per fare foto con altre persone. Mentre a me diceva che voleva riprovarci e che era tutta finzione” ha concluso. Signorini farà leggere questa intervista ad Alex?