GFVip, Attilio Romita cotto di una gieffina. Arriva la reazione della compagna su Twitter (che potrebbe essere fake): “Entrambi patetici”

Attilio Romita, nelle ultime ore, ha fatto delle dichiarazioni interessanti su una gieffina. Pare che il giornalista abbia preso una bella cotta per Sarah Altobello e abbia deciso di confidarsi con Antonino Spinalbese. La cosa che ha lasciato i telespettatori senza parole, oltre alle sue parole, è stata la reazione della compagna del giornalista su Twitter. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un profilo fake, anche se non ne abbiamo la certezza.

Attilio Romita cotto di Sarah Altobello

“Senti Antonino, prima ero imperturbabile, adesso però comincio ad andare in ansia. perché sono sincero, ora mi verrebbe voglia di prenderla, portarla nel van e… Fino ad oggi per me è stato facile fare il misogino, quello che odia le donne, manco le guarda. Adesso è dura, è bastato uno sfioramento e una cosa e io adesso ce l’ho qui che… Però non posso farlo. Andando avanti non è facile mi capisci?” ha confessato il giornalista.

La reazione della compagna di Attilio

Queste parole non sono passate inosservate a Mimma Fusco, compagna dello storico giornalista, la quale ha deciso di commentare su Twitter. Le sue parole hanno fatto il giro del web poiché molto dure ma colme di ironia.

“Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. […] Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me. Scusate ma il triangolo con la Sarah no!!! Facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni” ha scritto. Ma non è finita perché la compagna del giornalista ha commentato anche qualche tweet dei telespettatori: “Portala, divertiti siete perfetti!! Ps non aspettare Natale! La pupa e il ……ne. […] Viene meglio con le telecamere fidati. E poi perché aspettare? Chi ha tempo non perda tempo. Se ne parleranno in puntata? Non ne parleranno, non ancora perlomeno perché sono prevedibili. […] Dramma in tv con me e Attilio? Mi dispiace ma non vivrete ne tantomeno vivremo nessun dramma”.

Fake o no? Il dubbio resta

Le parole della compagna di Attilio hanno fatto il giro del web ma qualcuno ci ha tenuto a specificare che l’account dai quali sono partiti i commenti, in realtà sarebbe un fake. Non abbiamo questa certezza, al momento Mimma Fusco non ha rilasciato dichiarazioni, pertanto potrebbe essere lei oppure no. Sta di fatto che nelle ultime ore, questo account (presumibilmente suo) ha cambiato l’immagine del profilo mettendone una con Attilio e Sarah.