GFVip, bacio tra Jessica e Barù sotto la capanna. Lulù: “Ha fatto giurare a mia sorella di non dire nulla”

Questa sera andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip e scopriremo chi tra Delia, Giucas, Davide, Lulù, Jessica e Barù coroneranno il sogno di vincere il programma. Tuttavia, ci sono ancora dei dubbi circa la relazione tra questi ultimi, cosa sarà accaduto sotto la capanna?

Jessica Selassié e Barù: amore tormentato

I telespettatori del programma si sono particolarmente legati a questi due concorrenti, soprattutto per la loro semplicità e complicità. I due sembrerebbero essere molto interessati ma se da parte della princess etiope il sentimento c’è ed è dichiarato, dalla parte dell’uomo ci sarebbero delle contraddizioni.

Abbracci, baci, sguardi che valgono più di mille parole, ma poi? Barù tante volte ha dichiarato di non volere storie all’interno del GFVip, di non essere a caccia di clip e di volersi vivere eventualmente fuori. Sarà davvero così? Effettivamente l’uomo non si è mai dichiarato formalmente alla principessa, se non con piccoli gesti e attenzioni che hanno mandato in subbuglio i fan della coppia Jerù.

Cosa è accaduto nella capanna?

Nei giorni scorsi, i due si sono rifugiati in una capanna di fortuna costruita da Lulù Selassié e da lì sono rimasti un paio d’ore senza essere disturbati da nessuno, telecamere comprese. Cosa sarà accaduto? La “coppia” non si è sbilanciata più di tanto: entrambi hanno dichiarato di aver chiacchierato molto, al massimo un abbraccio sincero e di affetto. Eppure i vipponi non sono affatto convinti e secondo Sophie Codegoni i due si sarebbero addirittura baciati.

A confermare infatti questa ipotesi proprio Lulù, la quale molto arrabbiata per le ultime clip di Barù contro la sorella, ha deciso di vuotare il sacco. Lulù Selassié ha definito l’enologo “una persona orribile” per quanto detto nei confessionali sulla sorella e ha aggiunto: “Nella capanna si sono baciati ma ha fatto promettere a mia sorella Jessica di non dire niente per paura delle clip”. Qual è la verità?