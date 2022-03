GFVip, Barù a cena con un’altra donna: doccia fredda per i fan Jerù

Arriva una doccia fredda per i fan della coppia Jessica Selassié e Barù, chiamati Jerù. A quanto pare l’enologo sarebbe andato ad una cena con una donna misteriosa, mandando su tutte le furie i fan della “coppia” nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. Ma non è tutto, questo weekend il nipote di Costantino della Gheradesca si è davvero dato da fare.

Scatto rimosso

L’enologo, da sempre poco avvezzo ai social network, ha deciso di deliziare i suoi follower con una foto decisamente spinta e particolare rispetto ai contenuti in genere pubblicati. Nello specifico, l’uomo ha pubblicato nelle sue stories uno scatto completamente a petto nudo facendo andare i suoi fan in subbuglio. Peccato che, poco dopo, ha deciso di eliminarlo. Provocazione? Pentimento? Non lo sa nessuno.

La diretta di Jessica Selassié

Sempre nella giornata di ieri, la principessa vincitrice del reality show ha deciso di fare una diretta per parlare con i suoi fan e farsi conoscere meglio. Ad un certo punto, proprio Barù è entrato nella sua diretta facendole una domanda provocatoria: “Ti piace la pasta con le cipolle?”. Jessica ha risposto alla domanda ma solo dopo si è accorta chi fosse il mittente: “Ah ma l’ha fatta Barù!”.

A proposito dei Jerù, la 27enne ha chiesto ai follower di non fare più domande inerenti a questa coppia. I due pare si stiano frequentando (da amici? da amanti? Non si sa) fuori a telecamere spente. La Selassié ha poi sottolineato che se ci fosse qualcosa da dire, lo farebbe tranquillamente.

A cena con una donna misteriosa

Effettivamente, la giovane princess non ha più fatto sapere nulla sul loro rapporto. In queste ore, infatti, Barù è stato sorpreso a cena in Toscana con una donna misteriosa. I fan della coppia Jerù però non hanno affatto gradito la cosa soprattutto perché pare che l’uomo si sia come “nascosto” sui social per non far sapere nulla sulla sua vita privata. Cosa ne penserà Jessica?