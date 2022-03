GFVip, Barù ha una storia d’amore fuori dalla casa? Le segnalazioni

Il nipote di Costantino della Gherardesca potrebbe avere una relazione e per questo non si sarebbe sbilanciato con Jessica Selassié

Il GFVip si è ufficialmente concluso ed è tempo di tirare le somme. La storia d’amore tra Barù e Jessica Selassié in casa non è decollata e i fan della coppia Jerù ancora sperano che possa nascere qualcosa lontano dalle telecamere. Ma sarà davvero così? I più maliziosi credono che il nipote di Costantino della Gherardesca abbia già una relazione fuori. Vediamo insieme cosa è successo.

Le parole di Jessica a Verissimo

Ospite nella puntata odierna di Verissimo, la sorella maggiore Selassié ha sottolineato come in casa sia avvenuto qualcosa con l’enologo. La 27enne è molto interessata e spera che possa nascere qualcosa adesso che non sono più in casa e non hanno pressioni. Tuttavia, alcuni utenti sul web hanno notato dei movimenti strani.

Barù è fidanzato? La segnalazione

Il suo modo di non cedere alle tentazioni in casa hanno lasciato intendere che Barù avesse una relazione fuori dalla casa, o almeno una frequentazione. Alcuni utenti social hanno notato che da poco lo chef toscano si scambia dei like con una donna bionda mozzafiato: stiamo parlando di Valeria Ninni.

Quest’ultima è un’infermiera, sociologa e conta quasi 500mila follower su Instagram. I due si seguono su Instagram e si scambiano reciprocamente like, tanto da attirare alcuni fan della coppia Jerù sul suo profilo. Infatti, Valeria è stata costretta a pubblicare una storia per placare l’ondata di insulti ricevuti da chi vorrebbe vedere l’enologo con la princess.

“Minacce di morte, insulti, diffamazioni e messaggi privati. Il tutto a causa della vostra lobotomizzazione a causa di un programma tv e di persone che non appartengono alla mia vita. Tutto verrà reso pubblico ed ogni nome e cognome e insulto è stato già passato al mio legale e al mio agente” ha fatto sapere Valeria.