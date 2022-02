GFVip, bomba Deianira Marzano: “In casa un concorrente con la passione per le escort”

In questi giorni, sono diverse le voci hot che girano sui concorrenti della casa del GFVip, condotto da Alfonso Signorini. Deianira Marzano, infatti, nelle ultime ore ha sganciato diverse bombe non indifferenti sui social. Vediamo cosa ha detto l’influencer ed esperta di gossip.

Passione escort

Stando a quanto dichiara la Marzano su Instagram, pare che in casa ci sia un concorrente con la passione per le escort. Non si sa nulla attualmente e la stessa esperta di gossip inserisce tutti i condizionali del caso, senza dare per scontato che la notizia sia vera. Attualmente, però, si sa solo che il concorrente in questione è un uomo perché Deianira ovviamente non ha fatto nomi (pur conoscendoli).

“Mi hanno detto che nella casa c’è un concorrente di cui non posso fare il nome che ha una passione per le escort” scrive in una stories l’influencer. Un messaggio chiaro, diretto e senza troppi giri di parole e che ovviamente lascia ampio spazio all’immaginazione. Chi sarà questo misterioso concorrente? Non ci resta che attendere per scoprirne più.

Serate con stilisti

Non è tutto, perché sempre la Marzano ha lanciato un’altra notizia circa un gieffino il quale ha trascorso delle serate hot con due stilisti stranieri ad Ibizia. “Nella Settimana Enigmistica c’è la rubrica ‘non tutti sanno che’ e anche io ho fatto il non tutti sanno. Per esempio non tutti sanno che nella casa del GF Vip c’è uno che ha avuto una relazione, un flirt, insomma, è stato in camera con due stilisti stranieri. Il tutto è successo ad Ibiza. Ma come mai tu che vai al GF Vip vai con gli stilisti stranieri per quattro pezze?” disse Deianira.

Non è la prima volta che girano sui social notizie del genere, alcune vere altre no. In sostanza, non ci resta che aspettare che trapeli qualcosa direttamente dalla bocca dei gieffini.