GFVip, cachet stellare per Cristiano Malgioglio

A breve sapremo se il cantante sarà un concorrente o no, tuttavia, in molti si chiedono quanto sia il suo guadagno

Nella puntata di lunedì sera, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio. I telespettatori hanno accolto positivamente la notizia e sui social si è scatenato il putiferio per l’entrata del cantante. Tuttavia, in molti si sono domandati il cachet (da capogiro) di Malgioglio.

OSPITE O CONCORRENTE? – La scelta se diventare un vero e proprio concorrente o rimanere ospite dipenderà solo ed esclusivamente da lui. Ad oggi, Cristiano Malgioglio rimarrà nella casa una settimana ma le cose potrebbero cambiare. Anche Giacomo Urtis è stato messo nella stessa condizione di scelta.

Qualche settimana fa, Alfonso Signorini dichiarò: “Stiamo in trattativa con Cristiano, ci sentiamo spesso. Lo vorrei nella casa, non è facile, ma sembra che abbiamo raggiunto l’accordo”. Infatti così è stato. Malgioglio ha portato nella casa una ventata di ottimismo e sta cambiando le carte in tavola. Se dovesse rimanere come concorrente, combatterebbe contro Tommaso Zorzi per la finale?

IL CACHET STELLA DI MALGIOGLIO – Cristiano Malgioglio, da vera star della televisione, riceve un grandissimo compenso per rimanere nella casa del Grande Fratello Vip. Stando a quanto emerso sul web, i numeri sono da capogiro poiché si tratterebbe di una cifra molto alta percepita per soli cinque giorni.

Nel 2017 percepì circa 250 mila euro lordi. Questi soldi, tuttavia, furono incassati tenendo conto tutta l’esperienza di Cristiano Malgioglio nella casa. Ad oggi, invece, il cantante dovrebbe percepire circa 80 mila euro a settimana che potrebbe aumentare, qualora decidesse di continuare la sua esperienza.