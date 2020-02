GFVip, caso Pago-Serena Enardu: Paola e Antonella richiamano la donna

Dopo la diretta di ieri sera, all’interno della casa del Grande Fratello si è scatenato il putiferio tra Serena Enardu e Pago, successivamente si sono intromesso anche gli altri concorrenti. Cosa succederà tra i due?

SERENA E PAGO LITIGANO PESANTEMENTE – La coppia ieri sera ha avuto un forte litigio, come accennato in un altro nostro articolo, a causa dell’entrata del fratello di Pago, Pedro. Quest’ultimo ha richiamato il cantautore poiché a causa di Serena non si sta vivendo la sua avventura all’interno della casa. Come se non bastasse, Pedro ha tirato fuori anche la storia di un presunto like di Serena Enardu ad alcune foto dell’ex tentatore Alessandro Graziani. Tutta questa storia ha irrigidito Pago e inevitabilmente è arrivato allo scontro con l’ex tronista. Il litigio è stato molto forte e Alfonso Signorini è dovuto intervenire per placare gli animi.

SERENA SI SFOGA DOPO LA PUNTATA CON ANTONELLA ELIA E PAOLA DI BENEDETTO – Le polemiche si sono estese a tutta la casa subito dopo la puntata. Antonella Elia e Paola Di Benedetto, soprattutto, hanno avuto molto da ridire sul comportamento di Serena Enardu. Secondo Paola, infatti, l’ex tronista avrebbe sbagliato a mettere quel like, soprattutto per la delusione arrecata a Pago che l’ha sempre difesa, anche con Alfonso Signorini. Antonella Elia, inoltre, ha aggiunto che non ha messo un like a caso bensì ad un ragazzo di cui Serena si era invaghita, non da poco!

Dopo queste parole, Serena si è offesa ancora di più, stanca di passare sempre per la cattiva della situazione. Questa storia le ha fatto perdere talmente le staffe da chiedere di essere nominata! Non starà esagerando?