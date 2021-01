GFVip, Cecilia Capriotti a Giulia Salemi: “Crea una famiglia con Pierpaolo”

In questi giorni, i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip appaiono sempre più tesi a causa di una notizia ricevuta dall’esterno. A quanto pare, gli inquilini del GFVip hanno appreso la notizia circa il prolungamento del programma dall’8 febbraio al 26. In quel momento, in giardino, c’erano Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta, i quali sono rimasti sconvolti e hanno riferito tutto ai compagni. Tuttavia, un altro gossip sta facendo infuriare il web.

CECILIA CAPRIOTTI CONSIGLIA GIULIA SALEMI – La storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele, seppur da poco tempo. I due sono spesso bersagliati dentro e fuori dalla casa e questo ha gettato nello sconforto più totale l’influencer italo-persiana. Ed ecco arrivare in suo aiuto Cecilia Capriotti, la quale forse si è sbilanciata un po’ troppo.

La Capriotti ha dato un consiglio forse un po’ troppo esagerato a Giulia Salemi, la quale infatti ha reagito in maniera non del tutto naturale. La Salemi ha ammesso senza troppi giri di parole: “È la prima volta che provo un’intesa così con qualcuno, sono sicura di noi anche fuori da qui”.

La soubrette romana allora ha colto la palla al balzo per darle un consiglio: “Adesso concentrati su Pierpaolo, pensa a fare una famiglia”. Un commento, secondo il web, veramente di cattivo gusto. Infatti, i social non hanno preso bene queste parole di Cecilia Capriotti e l’hanno attaccata pesantemente.

“Ma che dice?” si legge su Twitter; “Ha parlato con Giulia, solo per parlare di se stessa e di come viene nelle clip” scrive un altro utente sul social. Insomma, pare proprio che Cecilia non sia proprio la concorrente più amata, anzi, spesso è stata definita falsa e doppiogiochista dal web, chissà se Alfonso Signorini ne parlerà questa sera.