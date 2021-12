GFVip, Cecilia Rodriguez incinta? La modella risponde sui social

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prosegue a gonfie vele, tanto da far circolare diverse voci su una possibile gravidanza. Ma sarà davvero così? Vediamo, quindi, come sono circolate queste notizie in rete e la reazione della sorella di Belen.

Pancino sospetto

In questi giorni, sono circolate diverse voci su una possibile gravidanza di Cecilia. Il motivo? Delle foto pubblicate sui social. In questi scatti, infatti, qualcuno ci ha voluto vedere un pancino sospetto, tanto da essere ripubblicate dalla stessa Deianira Marzano. Quest’ultima, di fatti, ha detto che se così dovesse essere, non ci sarebbe nulla di male, anzi, sarebbe una notizia bellissima.

La reazione della Rodriguez

Tuttavia, le cose non stanno affatto così poiché Cecilia ha deciso di replicare a queste voci che sono di fatto fake. Nelle sue stories, la modella ha dichiarato: “Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono. Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità”.

Queste frasi fanno ben sperare in una futura gravidanza. Infatti, le parole della sorella minore di Belen fanno pensare che sia un suo desiderio diventare mamma. Effettivamente non è nemmeno la prima volta che si fa strada un gossip del genere sul web. Nel giugno 2020, il padre di Ignazio aveva involontariamente acceso la speranza con queste dichiarazioni a DiPiù Tv: “E dai, questo sarà il quarto nipote che arriva”.

A spegnere questo gossip, però, ci pensò direttamente Belen Rodriguez, la quale spiegò che sua sorella non era in alcun modo in dolce attesa.