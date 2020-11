GFVip, chi sarà il vincitore? Ecco i probabili candidati

Tommaso Zorzi guida la classifica, ma sarà davvero lui il vincitore della nuova edizione? Per i fan non ci sono dubbi

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini è entrata ufficialmente nel vivo. I concorrenti ora sono più strateghi che mai e la tensione è alle stelle. Chi vincerà il reality quest’anno? Per i telespettatori non ci sono affatto dubbi.

QUANTO DURA IL GFVIP – Inizialmente il GF sarebbe dovuto durare un paio di mesi ma probabilmente finirà addirittura a febbraio. Questa notizia, infatti, ha scatenato il panico tra i gieffini, i quali non avrebbero dovuto scoprire nulla a riguardo. Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che non passerà le feste di natale lontana dal suo Nathan Falco. Vedremo come Alfonso Signorini cercherà di convincere tutti gli inquilini.

I PERSONAGGI AMATI – Anche quest’anno, inevitabilmente, la casa si è spaccata in due: stanza blu contro stanza arancione. Dopo l’eliminazione di Matilde Brandi, però, sembrerebbero essere tornati tutti un po’ più uniti, anche secondo i telespettatori. Tuttavia, la convivenza non è semplice e finire in nomination non è accettabile.

Manca ancora molto alla finale ma gli spettatori hanno già dei nomi da mandare avanti fino all’ultima puntata. Tommaso Zorzi, influencer 25enne, è sicuramente il preferito e guida la classifica. Le volte in cui è andato in nomination, Tommaso Zorzi si è salvato con una media del 70% di votazioni a suo favore, mai vista nel programma. Non solo, anche quando il pubblico doveva votare il proprio preferito, Zorzi ha sempre ottenuto una percentuale assai più alta dei suoi coinquilini.

Insomma, per gli spettatori non ci sono dubbi, Tommaso Zorzi alzerà la coppa e vincerà questo Grande Fratello. Tuttavia, ci sono anche altri concorrenti molto amati, come Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, non a caso molto amiche di Zorzi. Le due donne sono sempre state salvate, basti pensare alla Ruta, la quale ha superato ben 12 volte le nomination; una vera veterana. Nonostante tutto, nel reality può accadere qualsiasi cosa, staremo a vedere.