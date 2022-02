GFVip, Clarissa Selassié punita dalla produzione per le sue parole contro Katia Ricciarelli?

La princess ha dichiarato nella diretta di sabato di non esser stata ancora convocata per le puntate di lunedì e giovedì

Clarissa Selassié in punizione dopo le dichiarazioni contro Katia Ricciarelli? La piccola princess etiope non ha ancora ricevuto la convocazione da parte della produzione per le puntate di lunedì e giovedì. Vediamo cosa è successo.

La principessa contro Katia

Il rapporto tra le principesse etiopi Selassié e Katia Ricciarelli si è drasticamente rotto a causa di alcune uscite infelici della cantante e la conseguente reazione molto forte delle giovani ragazze. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda abbiamo assistito all’eliminazione di Katia e Clarissa ha esultato sui social scrivendo delle frasi davvero molto forti.

Nello specifico, la piccola princess ha esultato per l’eliminazione definendo la cantante “brutta strega”. Signorini, infatti, non ha affatto apprezzato queste dichiarazioni così in studio ha commentato la diatriba: “Clarissa Selassié ha scritto ‘esci brutta strega’ un gesto che non mi piace, non si può scherzare su questo, è estrema maleducazione. Voglio bene a Clarissa e lei lo sa, cara Clarissa ti ho scelta insieme alle tue sorelle, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto. Ok? Ci sono tanti giovani educati che conoscano ancora le buone maniere“.

Tuttavia, la principessa non era in studio per poter rispondere poiché in quarantena preventiva a causa della positività di Manuel Bortuzzo. Nonostante ciò la produzione potrebbe averla punita perché la ragazza ha concluso la sua quarantena ma non ha ancora ricevuto la convocazione per la puntata.

Clarissa in punizione?

Durante una diretta di sabato, la ragazza ha spiegato di non aver ricevuto ancora la convocazione per le puntate di lunedì (stasera) e giovedì. Non sappiamo quindi se questa sera la giovane sarà in studio oppure no. Che la produzione abbia deciso di punirla per le dichiarazioni sulla Ricciarelli?