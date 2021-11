GFVip, Claudia Dionigi contro il programma: “Mai visto così tanto schifo”

Quest’anno le critiche sulla nuova edizione del GFVip sono molte e considerando che la finale avverrà a marzo 2022, ne vedremo delle belle. Claudia Dionigi, fidanzata di Lorenzo Riccardi, si è scagliata contro il programma ma è solo una delle tante che ha avuto da ridire sul reality show.

Il triangolo Alex Belli – Delia Duran – Soleil Sorgé non piace ai telespettatori

Sono ormai due mesi che si parla in ogni puntata dell’amicizia, o meglio della chimica artistica, tra Alex e Soleil. Un rapporto che ha fatto infuriare più volte Delia Duran, moglie dell’attore. Quest’ultima, infatti, è entrata in casa tre volte: non è decisamente esclusa una quarta volta. In molti, però, non hanno affatto apprezzato questa storia che ormai va avanti da mesi e di reale ha ben poco.

Gli scettici sono molti: Delia e Alex sono d’accordo? Soleil è solo una pedina del loro gioco o anche lei ha un copione? Tante domande, poche risposte che Aldo Montano ha saputo sintetizzare bene: “Sembra una soap opera degli anni Ottanta”. Qualcuno con più follower però si è fatto sentire, vediamo di chi stiamo parlando.

Claudia Dionigi contro il GFVip

La fidanzata dell’ex tronista Lorenzo Riccardi si è scagliata aspramente contro il programma, o meglio, contro il teatrino di Alex, Delia e Soleil. Nello specifico, durante l’ultima diretta, la ragazza ha pubblicato una stories e aggiunto la seguente didascalia: “Dopo questo teatrino perché solo un teatrino può essere… non guarderò più questo Gf! Mio modesto parere? Mai visto così tanto schifo e tanta falsità! Ma dai raga ma come se fa! Per non parlare del massaggio altruistico!”.

Parole molto forti quelle di Claudia, la quale ha solo dato voce ai pensieri di tantissimi italiano costretti a guardare ogni singola volta scene di questo tipo. In tanti, comunque, hanno criticato il gesto di Claudia, la quale è stata accusata di essere gelosa perché il suo fidanzato nonostante in provini non sia in casa.