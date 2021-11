GFVip, Clizia Incorvaia pubblica una foto con il pancione e sua sorella: la somiglianza è incredibile

Un tenero scatto con la sorella minore e il pancione per la compagna di Paolo Ciavarro

È un periodo proficuo per Clizia Incorvaia, ex gieffina e fidanzata di Paolo Ciavarro. L’influencer, infatti, è in attesa di un bambino e documenta sui social quotidianamente la sua gravidanza.

LO SCATTO CON LA SORELLA – In questi giorni, l’influencer ha pubblicato uno scatto con la sorella minore Micol che presto diventerà zia. Le due sorelle si sono vestite coordinate ma i follower hanno notato la strabiliante somiglianza tra le due. Clizia Incorvaia e Micol, infatti, sono praticamente identiche, anche nelle espressioni del viso. Capelli biondi, labbra carnose e stesso taglio di occhi: le due sembrano gemelle.

MICOL – La sorella minore dell’influencer si chiama Micol, è nata nel 1993 a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, ma fin da piccola si è trasferita in Sicilia, ad Agrigento. Le due ragazze sono cresciute insieme in Sicilia e sono inseparabili nonostante abbiano 13 anni di differenza.

Nella vita, Micol è appassionata di moda: ha studiato all’Istituto Europeo del Design a Milano ed è poi diventata designer per Gentucci Bini. Ad oggi, però, è assistente show-room per Jijil. La ragazza non apprezza molto la televisione e la notorietà, infatti, si è solo resa complice di uno scherzo de Le Iene.

“Caro Bebè, sento già che ami zia Miki!!! Lo sento dai calcetti che molli ogni volta che ti accarezza e ti dà i bacini… quanto amore e quanto amore avrai da tutte le tue zie virtuali!!!” scrive Clizia su Instagram allegando alcuni scatti con sua sorella Micol. Tanti i messaggi positivi dei follower, di parenti e amici.