GFVip, Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro: “Abbiamo una voglia matta di fare l’amore”

Dopo la finale del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, i concorrenti si sono rifugiati nelle loro case per passare la quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad alcuni è andata bene poiché si sono ricongiunti con le famiglie, ad altri un po’ meno. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non si sono più visti da quando la donna è stata squalificata dal gioco per aver fatto delle pesanti dichiarazioni su Buscetta; la mancanza inizia a farsi sentire.

CLIZIA E PAOLO: UN GRANDE AMORE NATO IN TV – I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e da una bella amicizia è nato qualcosa di più. Paolo, prima di dichiararsi apertamente, ha aspettato che la donna si riprendesse totalmente dal divorzio con Francesco Sarcina, leader del gruppo musicale Le Vibrazioni. Durante una notte, proprio mentre Sarcina si trovava sul palco di Sanremo con la sua Dov’è, Clizia e Paolo si sono scambiati il loro primo bacio.

Da allora i due hanno vissuto un’intensa storia d’amore, nei limiti poiché ripresi h24 dalle telecamere. Essendo due ragazzi giovani e all’inizio della relazione, non è strano che la passione abbia preso il sopravvento. Nonostante ciò, i due hanno trattenuto i bollenti spiriti, un po’ per la timidezza di essere guardati da milioni di italiani, un po’ per mantenere una certa intimità.

DOPO IL GRANDE FRATELLO – Purtroppo, a causa di un’uscita infelice su Buscetta, Clizia Incorvaia è stata squalificata dal gioco, rompendo la magia che si era creata con Paolo. Da allora i due non si sono più visti perché il ragazzo si trova a casa della madre, Eleonora Giorgi, a Roma e la donna in Sicilia con la figlia. Intervistata da Novella 2000, Clizia Incorvaia si è lasciata andare senza filtri ad alcune dichiarazioni su Paolo Ciavarro: “La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai!”

“Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore” ha svelato l’influencer siciliana.

“Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio; è tutto un crescere. Assurdo: viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano: sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto” ha continuato.

Clizia ha spiegato, inoltre, che manca proprio la presenza fisica, soprattutto la notte: “Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo. Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe, prendo le foto che lui posta su Instagram e faccio video in cui risulta un po’ tamarro, lo prendo in giro. Lui mi chiama ‘parac**a’. Giochiamo”. L’amore trionferà sulla lontananza?