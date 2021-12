GFVip, Clizia Incorvaia svela sui social: “Mia figlia Nina ha il Covid. Ho tre vite da proteggere”

Clizia Incorvaia, ex gieffina e compagna di Paolo Ciavarro, ha rivelato sui social che sua figlia Nina purtroppo ha contratto il Covid. Una situazione difficile soprattutto perché l’influencer attualmente è incinta e in attesa della prima figlia del protagonista di Forum. Vediamo, quindi, cosa ha detto.

Le parole di Clizia

Nina è la prima figlia della Incorvaia, nata dall’amore con Francesco Sarcina, frontman della band Le Vibrazioni. L’influencer ha spiegato che la piccola ha contratto il Covid e ora sono in attesa del risultato del suo tampone. “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me” ha spiegato sui social.

La preoccupazione di mamma Clizia è dovuta anche al fatto che lei attualmente ha solo una dose di vaccina poiché la seconda è in programma per il 23 dicembre. L’influencer ha spiegato che ha dovuto attendere prima di vaccinarsi, non perché fosse contraria, ma semplicemente perché ha scoperto di essere incinta.

“Se ci fosse meno menefreghismo e più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo. Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare” ha concluso l’ex gieffina preoccupata.

Il sostegno di Adriana Volpe

Tanti i messaggi di solidarietà, spicca tra tutti quello di Adriana Volpe, collega e opinionista del GFVip. “Forza, ti abbraccio forte, vedrai che andrà tutto bene” ha commentato la conduttrice. Infine, tanti messaggi anche da parte di Mirko Gancitano e Guenda Goria e anche Giada De Blanck.