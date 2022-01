GFVip, concorrenti annoiati durante la diretta: la gaffe di Katia Ricciarelli

Il Grande Fratello Vip di quest’anno si concluderà a Marzo 2022 ma i vipponi sembrerebbero essere molto annoiati. L’ingresso di Delia Duran avrebbe dovuto scuotere gli animi ma la verità è che ha scosso solo quelli di Soleil Sorgé, non degli altri. Infatti, durante la diretta della scorsa settimana Katia Ricciarelli ha fatto una gaffe che non è passata inosservata.

Concorrenti e telespettatori annoiati

Nonostante gli ascolti vadano bene, i telespettatori sembrerebbero essere un po’ stufi dei soliti blocchi dedicati sempre alle stesse persone. Non solo i telespettatori, anche i concorrenti sembrerebbero essere annoiati dalla situazione. Durante la puntata del 17 gennaio, infatti, i fan del reality hanno notato una particolarità durante il fuori onda su Mediaset Extra.

La gaffe di Katia Ricciarelli

Dopo aver assistito all’ennesimo confronto tra Alex, Delia e Soleil, Alfonso Signorini ha dato la pubblicità ma i vipponi vengono costantemente ripresi su Mediaset Extra. Infatti, proprio su questo canale i telespettatori hanno notato una gaffe di Katia che non è passata inosservata poiché rappresenta un po’ lo stato d’animo di tutti.

Nello specifico, la cantante ha spiegato più volte di essere annoiata e di essere impaziente della fine della puntata. Inoltre, ha guardato l’orologio e sottolineato come mancassero ancora due ore e mezza alla fine della trasmissione.

Al ritorno in studio, poi, lo stesso Signorini ha chiamato in causa la Ricciarelli per un blocco dedicato a lei e alla sua vita da bambina. Una storia molto emozionante e che ha commosso tutti. Il conduttore lo avrà fatto per “svegliarla”?