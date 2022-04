GFVip, Costantino Vitagliano: “I cachet sono cambiati e non è più un lavoro andare in video ospite”

Ormai non è più un segreto: i protagonisti del Grande Fratello sono tutti pagati per stare lì, anche dopo l’eliminazione, quando siedono nel parterre degli eliminati. La regola è una: più si è famosi, più si può ambire ad un cachet succulento. Ora che però le puntante sono due a settimana, gli stipendi dei vipponi sono praticamente dimezzati.

Costantino Vitagliano torna a parlare della sua esperienza

Intervistato a RTL 102.5 News, nel programma Trend & Celebrities, Costantino Vitagliano è tornato a parlare della sua esperienza. L’uomo partecipò durante la prima edizione del GFVip uscendo tuttavia durante la seconda puntata.

“Ad oggi ogni tanto ricevo qualche proposta lavorativa, ma i cachet sono cambiati e non è più un lavoro andare in video ospite. Io ero abituato ad altri tipi di cachet. Al Grande Fratello Vip prendevo 5 mila euro a puntata e stiamo parlando di anni in cui erano già molto calati” ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5 News.

L’ex tronista di Uomini e Donne, però, come anticipato poc’anzi è stato il primo eliminato dell’edizione pertanto ha percepito i 5.000 euro solo di quella settimana. Una volta giunto nel parterre degli eliminati, Costantino hi visto il suo stipendio dimezzarsi. Si parla in media del 50% in meno, quindi circa 2.500 euro a puntata, per otto o dieci puntate.

La vita privata

L’uomo ha dichiarato infine di essere single: “Io sono single, di nuovo, un’altra volta. Duro poco, sei mesi e via. Oggi si corre, è tutto veloce, a me piacciono le donne… però vai a litigare… non posso prendere e andare via per una settimana! La mia proprietà è mia figlia e non tutte le donne accettano”.