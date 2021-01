GFVip, crisi Maria Teresa Ruta: produzione criticata dai fan, spuntano i commenti della famiglia di Tommaso Zorzi

In questi giorni, sta facendo molto discutere la crisi di Maria Teresa Ruta all’interno del Grande Fratello Vip. La donna ha avuto una furiosa crisi, con tanto di urla e lacrime, apparentemente per le dichiarazioni di Cecilia Capriotti, la quale ha lamentato la sua prima nomination. Il web, però, ha iniziato ad attaccare ferocemente la produzione e, come se non bastasse, sono spuntati dei commenti particolari.

LA CRISI DI MARIA TERESA – La Ruta ha sempre avuto un sorriso e un consiglio per tutti. In questi mesi chiusa nella casa del GFVip ha fatto divertire, commuovere e riflettere gli inquilini, pubblico da casa compreso. Tuttavia, Maria Teresa Ruta, come gli altri concorrenti, accusa di essere molto stanca mentalmente e vuole tornare a casa. Vi ricordiamo che i gieffini sono chiusi ed estraniati dall’esterno ormai da metà settembre.

Inoltre, i concorrenti non sanno che molto probabilmente il programma terminerà a fine febbraio e non i primi di febbraio come concordato con la produzione a novembre. Il web si è letteralmente scagliato contro la redazione poiché è inumano tenerli chiusi in casa per tutti questi mesi, almeno a livello mentale.

A commentare la vicenda per prima è stata Armanda Frassinetti, mamma dell’inquilino Tommaso Zorzi, la quale ha detto che se anche una persona come Maria Teresa Ruta dà luogo a simili episodi, vuol dire che si è toccato davvero il fondo. A concordare con la madre, la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi.

La ragazza, infatti, ha commentato dicendo che la produzione non può comportarsi in modo scorretto e avvisare gli inquilini all’ultimo momento del prolungamento del programma. Non è corretto nei loro confronti. Parpiglia aveva addirittura svelato che, forse, il reality si sarebbe potuto estendere fino a marzo per entrare in concorrenza con il Festival di Sanremo 2021, a questo punto speriamo di no. Per leggere i tweet, cliccate qui.