GFVip, Dana Saber nuda nel letto di Daniele Dal Moro? La replica di lui: “Non me ne frega un…”

Sui social non si parla d’altro che della sfrontatezza di Dana Saber, la quale sembrerebbe essersi addormentata nuda nel letto di Daniele Dal Moro. Nonostante la donna sia entrata da poco nella casa del GFVip, è già diventata una grande protagonista in grado di far parare sempre di sé.

Il rapporto con Daniele Dal Moro

Qualche giorno fa, Dana ebbe una furiosa lite con Giaele De Donà per poi trovare in Daniele Dal Moro la spalla sulla quale piangere e consolarsi. La Saber, inoltre, ha palesato un forte interesse nei confronti dell’ex tronista e imprenditore e quando quest’ultimo l’ha invitata a dormire nel suo letto, lei ha accettato volentieri.

Quella notte, però, Dana ha avuto l’audacia di fare qualcosa che ha scatenato il gossip sui social e nella casa del GFVip. Pare che la donna sia rimasta nuda nel letto con Daniele, scatenando l’ira e la gelosia di Wilma Goich la quale l’ha subito rimproverata. Tuttavia, l’imprenditore nelle ultime ore ha dato la versione ufficiale dei fatti.

L’amica Nikita Pelizon ha chiesto a bruciapelo cosa fosse accaduto: “Cosa è successo? La gente sta dicendo che Dana ha dormito nuda. Lei invece si è solo cambiata perché aveva il maglione addosso e poi ha messo la t-shirt”. Pronta la risposta di Daniele: “Io ero già a letto che stavo dormendo. Ho sentito che è arrivata, si è tolta il maglione etc. Dopo sono arrivati Edoardo e Antonella che facevano casino, io mi sono svegliato e lì mi ha chiesto la maglietta. Quindi sono tornato a dormire“.

Infine ha tuonato: “Il modo più succinto per descriverti la mia posizione in questa cosa è non me ne frega un caz*o”. Un modo ironico per spiegare che a lui evidentemente Dana non interessa proprio.