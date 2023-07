GFVip, Daniele Dal Moro annuncia la fine della relazione con Oriana Marzoli: le segnalazioni sulle motivazioni

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non sono più una coppia, a confermarlo l’ex gieffino veronese sui social. Le motivazioni al momento sono sconosciute ma sono arrivate alcune segnalazioni a Deianira Marzano. Vediamo di cosa si tratta.

Daniele annuncia la fine della relazione con Oriana

Nelle ultime ore, l’imprenditore ha annunciato su Twitter la fine della sua relazione con la Marzoli: “Risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Io non blocco mai nessuno, alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno”.

Tuttavia, in molti poi hanno fatto notare come i due fossero in viaggio insieme. Infatti, ieri mattino hanno iniziato a circolare dei video in cui i due ex vipponi discutevano mentre si trovavano a cena con Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Giaele De Donà.

Successivamente, i fan più attenti hanno notato che entrambi non si seguivano più sui social. Nel pomeriggio, Dal Moro è stato avvistato da solo all’aeroporto di Olbia, come ha riportato Deianira Marzano.

Infine, l’ennesima segnalazione che cerca di fare chiarezza sulla vicenda: “Ci sono testimoni di ieri sera che dicono che la discussione degli Oriele è avvenuta perché Dani e Soleil Sorgé si sono parlati molto da vicino”. Deianira ha confermato la presenza di Soleil ma ha anche specificato di non saperne nulla a riguardo.