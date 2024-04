GFVip, Daniele Dal Moro sbotta (e poi cancella) su Antonella Fiordelisi: “Falsa, fai la morale al tuo ex ma ti sei strusciata su di me”

Daniele Dal Moro, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7 e per essere stato tronista, ha recentemente condiviso un lungo messaggio su Twitter, successivamente rimosso, in cui criticava Antonella Fiordelisi. Nel suo intervento, Dal Moro ha affrontato il tema dell’amicizia tra Fiordelisi e la sua ex fidanzata, Oriana Marzoli, sorta dopo la conclusione del reality show. Nel messaggio, Dal Moro ha espresso dubbi riguardo alla natura dell’amicizia e ha lasciato intendere che potrebbero esserci stati coinvolgimenti sentimentali con Antonio Spinalbese.

Dal Moro un fiume in piena contro Antonella Fiordelisi

“L’unico motivo per cui ti usa (Oriana Marzoli) è per quattro like di m*rda. (La cosa reciproca in realtà). Un appoggio a Milano e scroccarti la fotografa, niente di più. Quando fai la morale al tuo ex ragazzo Edoardo, fatti un esame di coscienza. O vuoi che ti ricordi delle tue scappatelle milanesi da un parrucchiere che entrambi conosciamo bene? Vuoi davvero aprire questo vaso di Pandora? No, perché sai la mela non cade mai distante dall’albero. Come le amicizie d’altronde!”, ha esordito Dal Moro.

“Cara Antonella ti rispondo ora perché ieri avevo altro da fare! Puoi continuare a prendere in giro chi ha poco cervello, ma sappi che la gente non è stupida e chi ha più di un neurone in testa sa bene chi sei! Una ragazzina che nella vita farebbe qualsiasi cosa per un po’ di popolarità. D’altronde sappiamo bene la tua storia e cosa saresti disposta a fare per un po’ di fama”, ha continuato.

Ma non è finita qui: “Tutta Italia ha potuto rendersi conto della tua falsità nel Grande Fratello e sappi che le parole che usa la gente per te, in giro, al di fuori delle tue shipper, non sono proprio parole al miele. D’altronde, come ti dissi tempo fa… non sei reale nemmeno quando ridi! Sappi che la tua nuova amica ha sempre parlato in maniera disgustosa di te, descrivendoti come una delle persone più ridicole che abbia mai conosciuto nella vita (sporca e dal cattivo odore)”.

Dal Moro: “Ti strusciavi su di me”

Infine, l’ex tronista ha concluso: “Oppure se vuoi possiamo parlare di quando al Tocqueville ti strusciavi su di me, dipingendomi come il tuo “bellissimo amico”. C’era molta gente lì con me, e ho qualche video se vuoi, per ricordartelo, magari avessi perso la memoria. Devo dire però che sei sempre stata molto carina a offrirmi gentilmente un posto letto a casa tua quando venivo a Milano. Il tutto ovviamente per alleggerirmi il costo del soggiorno, non per altro, ci mancherebbe. È risaputo che a stento arrivo a fine mese e ti ringrazio per il pensiero dolce. Dai che magari il prossimo calciatore riesci a raggirarlo. Non demordere! Sayonara”.