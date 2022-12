GFVip, Davide Donadei ha tradito Chiara Rabbi? Le segnalazioni

Davide Donadei attualmente è chiuso nella casa del GFVip ma la fine della sua storia con Chiara Rabbi è ancora molto chiacchierata. Ora che l’ex tronista si trova all’interno del reality, stanno tornando a galla alcune notizie di gossip molto interessanti sulla fine della sua relazione. Tra queste il tradimento ai danni della sua fidanzata.

Davide ha tradito Chiara durante la relazione?

Deianira Marzano, in occasione della partecipazione di Davide al GFVip, ha tirato nuovamente fuori l’argomento del tradimento confermandolo. Pare che l’attuale gieffino durante la sua storia con Chiara abbia conosciuto l’ex cantante di Amici Arianna Gianfelici. I due erano stati pizzicati insieme la scorsa estate ma si era parlato di flirt successivo alla fine della relazione con Chiara Rabbi.

Invece, pare che Davide e Arianna si conoscessero da tempo, come puntualizza la Marzano: “Davide, quando era con Chiara, è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me, ma non so perché non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto. La cosa la sapevamo già tempo fa ed è giusto dirlo perché non vedo perché lui debba omettere queste cose e dire che la storia con Chiara era finita solo per gelosia”.

Al momento, però, non c’è nessuna conferma da parte di Chiara Rabbi o Arianna Gianfelici. Nemmeno Davide ha parlato di questa situazione, ma siamo certi che Alfonso Signorini non si farà scappare l’occasione di alzare lo share del programma con questa storia.

Chiara Rabbi si frequenta con un ex Amici

Stando a quanto pubblicato dal settimanale Chi, pare che la Rabbi si stia frequentando con un ex cantante di Amici. Stiamo parlando di Deddy, il quale sembrerebbe aver trascorso con lei qualche weekend romantico a Milano.