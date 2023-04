GFVip, Davide Donadei preoccupa i fan e poi ammette su Chiara Rabbi: “Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta”

Ore di preoccupazione per Davide Donadei, ex tronista ed ex gieffino pugliese. Nelle scorse ore, l’imprenditore ha pubblicato degli scatti in un noto locale di Milano in cui sembra macchiato di sangue. I fan si sono subito allarmati, così il ragazzo ha subito spiegato di non aver compiuto alcun gesto violento, se non su se stesso. Tuttavia, ha poi cancellato gli scatti e fatto una rivelazione.

Foto cancellate: la spiegazione di Davide

Dopo aver fatto preoccupare i suoi fan più fedeli, l’ex tronista ha deciso di fare mea culpa e spiegare la situazione tramite delle Instagram Stories scritte. Ecco le sue parole: “Ho ceduto alla mia ansia e ho commesso un errore pubblicando alcune immagini, quindi ho deciso di eliminarle successivamente. A presto”. Non è finita qui perché Davide ha parlato anche della sua ex fidanzata Chiara Rabbi.

Ritorno di fiamma?

Stando alle sue parole, pare che Davide Donadei abbia provato a riavvicinarsi alla sua ex fidanzata Chiara Rabbi, senza successo. Il suo sfogo ha fatto inevitabilmente il giro del web: “Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare.

In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c’è troppo dolore per poter fare altro”.

La risposta di Chiara Rabbi

Qualche ora fa, Chiara ha pubblicato sul suo profilo uno spezzone di una nota serie tv, Elite. Nel video i due protagonisti affermano di essersi fatti male e di aver perso entrambi. E se fosse un riferimento alle parole di Davide? Non ci resta che attendere.