GF Vip, le confessioni intime di Dayane Mello: la regia censura

I momenti migliori da non perdere del Grande Fratello Vip sono sicuramente quelli che vanno in onda in diretta su canale 55 del digitale terrestre. In quelle occasioni, infatti, i concorrenti appaiono loro stessi, e riescono ad essere più genuini. Qualcuno si è lasciato andare anche a confessioni molto particolari, come quelle piccanti fatte da Dayane Mello, circa la sua vita privata.

LE CONFESSIONI PRIVATE DI DAYANE MELLO AL GF VIP – La ragazza, durante una chiacchierata con il suo coinquilino Giacomo Urtis, ha parlato delle sue relazioni amorose. La conversazione, però, ad un certo punto, è diventata fin troppo piccante. La regia, infatti, ha deciso di stoppare cambiando inquadratura.

LE PAROLE DI DAYANE MELLO: ECCO COS’HA CONFESSATO – La conversazione della Mello è cominciata quando Urtis, chirurgo dei vip, le ha chiesto se fosse mai andata a letto con più di tre persone. La donna allora, con fare divertito ha confermato ed era già pronta a fare delle particolari confessioni.

La regia del programma, però, subito pronta, ha stoppato il collegamento cambiando immediatamente inquadratura. I telespettatori non hanno potuto continuare ad ascoltare la conversione. Dunque, non sapremo mai cosa abbia raccontato realmente la Mello a Giacomo Urtis.

ALTRE CONVERSAZIONI SPINTE NELLA CASA DEL GF VIP: STEFANIA E ANDREA – Non è stata solo la Mello a fare delle dichiarazioni abbastanza spinte circa i suoi rapporti intimi. Andrea Zelletta, per esempio, parlando con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha confessato di vedere video e film spinti di tanto in tanto. La Orlando, che è apparsa sin da subito di stucco di fronte a tale affermazione, ha dichiarato di non aver mai visto niente del genere.

Andrea, però, incredulo riguardo a ciò che stava dichiarando la Orlando, ha detto che, una volta usciti dalla casa del Gf Vip, avrebbe voluto controllare la cronologia della donna. Nel frattempo è intervenuto anche Tommaso Zorzi, il quale ha affermato, ironicamente e scherzosamente, che avrebbe guidato la Orlando nella visione di tali video.