GFVip, Dayane Mello chiude con Rosalinda ed elogia Soleil Sorgé e Giulia Salemi

Dayane Mello, ormai rientrata in Italia dopo aver partecipato alla Fazenda in Brasile, ha dedicato un po’ di tempo ai follower rispondendo alle loro domande. Ovviamente molte di esse sono state fatte da fan italiani, i quali hanno chiesto notizie sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò.

Rapporto con Rosalinda finito?

Sembrerebbe proprio che la sua amicizia solida con Rosalinda sia definitivamente finita. La modella, infatti, non ha apprezzato il tentativo della Cannavò di fare luce sul presunto stupro avvenuto nel reality quando era ubriaca. Rispondendo ad un utente, l’ex gieffina ha replicato: “Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? No io non credo proprio”.

La modella ha inoltre risposto ad alcune follower fan della ship Rosmello e ha fatto intendere molto chiaramente che è una storia d’amore fake, nata proprio nella testa dei telespettatori del GFVip.

L’amicizia con Giulia Salemi e Soleil Sorgé

A proposito di GFVip, Dayane ha risposto anche ad alcune domande riferite alla sua amicizia con Giulia Salemi e Soleil Sorgé. Su quest’ultima ha speso delle bellissime parole poiché sono amiche da diverso tempo. La stessa Soleil nella casa ha parlato spesso della modella e ha ribadito quanto siano legate. “Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra” ha detto la Mello.

E su Giulia Salemi? Anche sull’influencer italo-persiana solo belle parole: “Mi ha fatta affezionare a Giulia la sua purezza perché la fama non le è andata in testa; è rimasta la mia piccola Giulia”. Insomma, dolci parole per tutte tranne per Rosalinda. Le due chiariranno?