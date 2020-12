GFVip, Dayane Mello decide di abbandonare il gioco ma dopo un’ora cambia idea

La puntata di venerdì del Grande Fratello Vip è stata decisamente a favore di Dayane Mello, spumeggiante modella brasiliana ed ex compagna di Stefano Sala, dal quale avuto sua figlia Sofia. Dayane Mello ha sorpreso il pubblico del GFVip ben tre volte, vediamo cosa è successo durante la puntata.

DAYANE MELLO LA PREFERITA DELLA CASA – Il televoto di venerdì si è basato sulle preferenze del pubblico e l’immunità; questo perché in genere quel giorno non viene mai eliminato nessuno dalla casa. Inaspettatamente, Dayane Mello ha vinto con il 38% di voti, surclassando anche il favorito Tommaso Zorzi fermo al 26%. Gli inquilini della casa, soprattutto coloro che non hanno un buon rapporto con la modella, sono rimasti sbigottiti, convinti forse di rimandarla al televoto per eliminarla dal reality show.

DAYANE MELLO ABBANDONA LA CASA – Tuttavia, nonostante la decisione del pubblico, Dayane Mello ha deciso di abbandonare il gioco e non prolungare il contratto fino a febbraio. Alfonso Signorini ha infatti chiamato in una stanza a parte tutti gli inquilini per decidere se rimanere o no. La modella, senza pensarci due volte, ha risposto che sarebbe tornata a casa per sua figlia Sofia.

Nel frattempo, sul web si è scatenata una fortissima polemica per il comportamento, forse troppo di parte, del conduttore nei confronti di Elisabetta Gregoraci e in parte per Francesco Oppini. La Gregoraci è stata quasi pregata da Signorini, tuttavia, senza nessun risultato poiché l’ex moglie di Flavio Briatore uscirà dalla casa lunedì. Francesco Oppini, invece, è uscito la sera stessa. I telespettatori si sono chiesti sul web come mai non fosse stato applicato lo stesso trattamento a Dayane Mello.

DAYANE MELLO CAMBIA IDEA E RIMANE NELLA CASA – Inaspettatamente una chiamata per la modella brasiliana le ha fatto cambiare idea. A chiamarla al telefono è stata la sua ex suocera, la madre di Stefano Sala, con la quale evidentemente ha ancora un buon rapporto. Rientrata in salotto, Dayane ha confermato agli inquilini che sarebbe rimasta poiché sua figlia le ha chiesto espressamente di vincere il programma. Sarà così? Non ci resta che continuare a seguirla.