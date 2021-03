GFVip, Dayane Mello fa chiarezza sul rapporto con Leonardo DiCaprio e parla di Rosalinda Cannavò

Dayane Mello è stata sicuramente una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Quest’edizione è durata quasi sei mesi e questo ha portato il pubblico a conoscere bene la modella brasiliana, la quale è arrivata quarta. La donna è stata ospite a Casa Chi e ha parlato della sua esperienze e non solo.

DAYANE MELLO RACCONTA L’ESPERIENZA ALL’ISOLA – La modella brasiliana ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, restandoci però solo dieci giorni. A tal proposito, Dayane ha dichiarato: “Nessun elemento in comune, dormire per terra e morire di fame non è uguale ad avere un letto e avere da mangiare. Sono due mondi paralleli. Anche se sono rimasta solo dieci giorni sull’Isola, per me è stata molto più difficile: se non hai la serenità mentale giusta è un disastro”.

“Mi hanno chiesto di fare il Big Brother in Brasile, ma non mi sembra il caso dopo sei mesi chiusi nella Casa. Ho detto che potrei stare dieci giorni, scatenare l’inferno e poi andarmene. Ma sei mesi no, anche perché stare lontano da Sofia non mi aiuterebbe in questo momento” ha continuato Dayane Mello, la quale prenderà parte anche ad un videoclip di Cristiano Malgioglio.

I RAPPORTI DI DAYANE: GIULIA, PIERPAOLO E ROSALINDA – “Una volta finito il percorso, le cose che restano veramente sono le amicizie e io ora ho un rapporto stupendo con Giulia, Giacomo, Pierpaolo e Cristiano, Samantha, Sonia e Carlotta. Sono persone che in questo momento fanno parte della mia vita, a prescindere dal mio percorso nella Casa. Ora vivo la vita reale e valorizzo le persone che hanno avuto un ruolo importante nella Casa. Parlo anche con Rosalinda, ma quello con Giulia è un rapporto diverso, più complice. Rosalinda poi è fidanzata, ci vedremo quando avremo la possibilità, ma le cose non cambiano. Giulia è molto più affine a me, la conoscevo già, mentre Rosalinda la conosco da soli cinque mesi e non dobbiamo essere amiche per forze” ha detto la modella.

A PROPOSITO DI ROSALINDA – Come saranno i rapporti tra le due ragazze? Dayane Mello ha dichiarato di parlare con Rosalinda, con la quale però non è rimasto un vero e proprio rapporto di amicizia; complice anche la sua storia con Andre Zenga. “Io stavo vivendo un dolore grandissimo, lei stava uscendo da una storia di dieci anni, che non sembra ma anche quella è una sofferenza. Siamo state talmente tanto insieme, che questo mese di lontananza ci sta. Non toglie l’affetto che provo per Rosalinda, lei è una bellissima persona” ha spiegato la modella brasiliana.

“Dayane dopo cinque mesi può essere amata o odiata, di Rosalinda la gente invece non ha ancora capito chi è. Non mi è chiara come persona e non mi sono chiare le sue scelte, ha tante personalità“ ha commentato la Mello. Chissà come prenderà queste dichiarazioni Rosalinda Cannavò.

SU LEONARDO DICAPRIO – In questi giorni sono circolate parecchie foto di Dayane Mello al mare con Leonardo DiCaprio, ma la modella ha spiegato anche questo rapporto. “Io e Leonardo siamo amici, abbiamo trascorso molto tempo insieme, questo tanti anni fa, parliamo di quando non ero ancora mamma. Sono stata a casa sua a Miami, a Los Angeles. Siamo stati a Saint-Tropez, a Cannes, in barca con Jamie Foxx, Naomi Campbell, Mel Gibson. Siamo amici, niente di che, all’epoca lui era fidanzato” ha ammesso Dayane Mello.

DAYANE MELLO FIDANZATA? – Infine, la modella brasiliana ha parlato di un ipotetico fidanzato, senza però sbilanciarsi troppo. “Si c’è una persona, a dire il vero è da dieci anni che questa persona va e viene dalla mia vita, ci conosciamo da quando siamo piccoli, poi ci siamo separati perché abbiamo avuto entrambi figli, ma forse ora ho trovato fidanzato” ha ammesso la donna.