GFVip, Dayane Mello smette di seguire Rosalinda Cannavò su Instagram: la replica dell’attrice

In queste ultime ore, la vicenda di Dayane Mello a La Fazenda è tornata sotto l’occhio di tutti. L’ex gieffina, infatti, a seguito dell’eliminazione dal reality è tornata a casa, dove ha potuto apprendere ciò che le è capitato. Tuttavia, la sua reazione ha lasciato di stucco gli utenti social, ma andiamo per gradi.

Il presunto stupro della Mello a La Fazenda

Durante una serata a base di alcol, Dayane è stata vittima di molestie da parte di un concorrente, Nego Do Borel. Tuttavia, la produzione non ha mai avvisato la modella brasiliana di quanto accaduto poiché quella sera era troppo ubriaca per ricordare. Allora Gabriele Parpiglia, Rosalinda Cananvò e il team de Le Iene hanno cercato di fare luce sulla vicenda per ottenere giustizia.

Il giornalista non ha avuto il supporto dalla famiglia di Dayane ma ha proseguito lo stesso le indagini per cercare di allontanarla dal reality. Qualche giorno fa, la Mello è stata eliminata dal programma ed è finalmente tornata alla realtà, scoprendo anche cosa le è accaduto.

La reazione della modella

Attualmente, la Mello non ha commentato nulla sui social o sui giornali ma da Gabriele Parpiglia conosciamo la sua reazione in merito: “Dopo l’eliminazione dal reality La Fazenda mi risulta che Dayane Mello sia a conoscenza di quanto avvenuto. Fatti e avvenimenti che lei reputa ‘non gravi’. E mi fermi qui. Non voglio aggiungere altro (meglio così). Un gran peccato soprattutto in un momento del genere perché lei stessa poteva alzare la voce per tante donne. Avvertenza: io metto sempre la faccia, quindi per adesso decido di fermarmi qui. Per ora… e lo dico con molto dispiacere. Le lotte non sempre si vincono, soprattutto quando la vittima non capisce di essere una vittima, o forse parte di un sistema.

Vi confermo quello che ho detto prima. Questa è la scelta e la presa di posizione di Dayane Mello ‘non è successo nulla a La Fazenda’. Qualcuno ha scritto se lei ha rimosso le foto di Rosalinda. Sì lei ce l’ha con me, con la Cannavò e con Le Iene, con tutti. Ce l’ha anche con la sua ex agente. Grande rammarico, però tornando indietro rifarei tutto. Tornando indietro farei tutto e non ho cambiato idea su quello che è successo”.

Finita l’amicizia con Rosalinda?

La cosa che ha sconvolto ancor di più i fan, è stata la presa di posizione di Dayane, la quale ha smesso di seguire Rosalinda Cannavò sui social. Infatti, proprio l’attrice siciliana ha commentato su Twitter la vicenda: “Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai… punto”. A quanto pare, la Mello non deve aver gradito tutto il polverone che si è alzato a seguito di quella serata. Non ci resta che attendere la sua conferma.