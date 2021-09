GFVip, Dayane Mello su Tommaso Zorzi: “Sono più famosa di lui”. La replica dell’influencer

Ultimamente Dayane Mello è tornata al centro dell’opinione pubblica. La modella brasiliana ha subito delle molestie all’interno del reality brasiliano, La Fazenda, molto simile alla nostra Fattoria. Quello che è accaduto alla donna sta smuovendo gli utenti social, i quali chiedono a gran voce che venga fatta giustizia. Tuttavia, la Mello sta facendo parlare di sé anche per un’altra questione.

FRECCIATINA A TOMMASO ZORZI – All’interno del reality, la modella brasiliana domiciliata a Milano ha avuto modo di parlare della sua esperienza all’interno della casa del GFVip. Una grande opportunità che le ha dato modo di spopolare ancora di più; su Instagram, infatti, conta un milione di follower.

La donna ha inoltre tirato una bella stoccata a Tommaso Zorzi dichiarando di essere più famosa di lui nonostante non abbia vinto il programma. “In Italia ho fatto un percorso durato sei mesi, sono arrivata in finale. Va bene? Il vincitore non è più famoso di me. Capisci? Io sono diventata più famosa! Sono diventata molto famosa! Perché? Perché le persone si sono identificate con la persona che sono, non perché ero lì per vincere il montepremi finale. Capisci? Questo per me è gratificante” ha detto entusiasta Dayane.

Chiaramente le sue parole stanno facendo il giro del web, considerando che da quando Zorzi ha vinto il programma, lo vediamo su tutti i canali e programmi della televisione. Le sue dichiarazioni, infatti, sono arrivate proprio all’orecchio dell’influencer (e ora presentatore) milanese.

LA RISPOSTA DI TOMMASO ZORZI – Il 26enne non ha tenuto particolarmente ad alimentare la polemica, piuttosto si è concentrato sull’episodio gravissimo di molestia all’interno del reality. “Lo faccio perché ho brutte esperienze a riguardo. Non mi importa delle cose che sono state dette nei miei confronti da Dayane in quel reality in Brasile, mi dispiace tanto, mi fa schifo che le sia successa una cosa così brutta sotto l’occhio delle telecamere. Se qualcuno ha visto questa cosa in diretta ci sarebbe dovuto essere un intervento rapido ed eliminata questa persona, squalificata, denunciata. Ho capito a mie spese che bisogna essere il più chiaro possibile perché c’è gente che da un discorso vuole per forza vederci il marcio che non c’è” ha detto Tommaso. Da che parte state? Chi è più famoso?