GFVip, Dayane Mello tuona sui social: “Ho dovuto denunciare tante persone”

Dayane Mello non ne vuole più sapere degli hater e così ha deciso di prendere drastici provvedimenti contro di loro. La modella brasiliana sta ricevendo parecchio odio online così ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per chiudere questa faccenda. Vediamo cosa è successo.

Dayane contro tutti

La modella brasiliana ha annunciato sui social di essersi rivolta ai Carabinieri e di aver presentato una denuncia formale nei confronti di alcuni hater. “Voglio ringraziare tutti i fan che mi hanno fatto da scudo. Hanno silenziato tante situazioni sulla mia vita, siete fantastici” ha esordito su Instagram Dayane.

“Ho dovuto denunciare tante persone, che continuano a fare gli hater, con cattiveria su di me, su tanti argomenti” ha continuato la modella spiegando il motivo che l’ha spinta a rivolgersi agli organi di competenza.

La donna ha poi aggiunto che ultimamente sono troppe le persone che insistono e si impicciano di questioni personali. Attualmente non sappiamo quali siano i messaggi di odio ricevuti e portati direttamente in caserma, ma la modella ha deciso di usare le maniere forti per fermare queste persone.

Gelosia nei confronti di qualche uomo?

Dayane ha fatto un chiaro riferimento alla sua vita privata, pertanto questi hater potrebbero essere in qualche modo gelosi delle sue frequentazioni. Non ci è dato sapere con chi è impegnata la modella perché è stata avvistata con persone differenti. Qualche settimana fa, ad esempio, la donna è stata beccata da Whoopsee in atteggiamenti inequivocabili insieme ad un modello, tale Carlo Motta.

Tuttavia, la modella era stata paparazzata anche con Andrea Turrino e successivamente il settimanale Chi ha smentito la frequentazione, specificando che in realtà Dayane si stava probabilmente frequentando con Alberto Franceschini.