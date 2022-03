GFVip, Delia Duran confessa: “In casa c’è un’altra coppia che vive l’amore libero”

Ormai è certo: ricorderemo questa edizione del Grande Fratello Vip per il concetto di amore libero portato alla ribalta da Delia Duran e Alex Belli. Piaccia o non piaccia, la coppia ha avuto un ruolo da assoluta protagonista assieme anche al terzo componente, Soleil Sorgé. In queste ore, proprio l’attrice venezuelana si è confidata con alcuni vipponi sottolineando come in casa ci sia un’altra coppia che vive l’amore in modo diverso dal concetto tradizionale.

Le parole di Delia: “Un’altra coppia vive l’amore libero”

In una conversazione con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, la modella venezuelana ha sviscerato nuovamente il concetto di amore libero. Tuttavia, questa volta la moglie di Alex Belli ha sganciato una bomba non indifferente su una coppia che conosciamo molto bene. Vediamo cosa ha riferito alle sue compagne di viaggio.

“Secondo me c’è un’altra coppia conosciuta, a parte me e Alex, che segue l’amore libero: Giucas e Valeria. Valeria ha accettato in tutte le sue sfaccettature. Lui ha un figlio con un’altra. Lei l’ha accettato nel bene e nel male capite?” ha esordito Delia ritenendo che la storia d’amore tra i due vada oltre.

“Tanto di cappello per il comportamento. Lei non è una che lo giudicherà mai. Anche perché lui è uno che gioca e fa tutto però ha un suo pensiero. Quindi loro per me praticano l’amore libero“ ha continuato la moglie di Alex.

La risposta di Manila e Miriana

Le due donne sono rimaste incredule a queste parole e hanno ribattuto: “Ma sei sicura? Comunque no quello del figlio da un’altra donna dovrebbe essere stata un’eccezione”. Quale sarà quindi la verità su questa vicenda? C’è da dire che Delia non ha proprio tutti i torti poiché da quanto si è appreso in questi mesi, Giucas non è sempre stato fedele a lei. Ne parlerà Signorini in puntata?