GFVip, Delia Duran ha un copione nascosto nell’armadio?

Delia Duran è entrata nella casa da pochissime settimane e già sta seminando caos all’interno e all’esterno del reality. La moglie di Alex Belli, infatti, ha deciso di entrare nel GFVip per trovare delle risposte e provare a farsi riconquistare dal marito. Tuttavia, le cose non sembrerebbero andar bene e i vipponi hanno notato un particolare insolito.

Delia ha un copione nascosto nell’armadio?

Il mistero è iniziato qualche giorno fa, quando Jessica Selassié ha notato che spesso l’attrice venezuelana si nasconde nell’armadio per fare qualcosa. La maggiore delle Selassié ha riportato ad alcuni colleghi di aver visto dei fogli, o comunque qualcosa svolazzare dall’armadio della Duran, il tutto condito da alcuni sguardi preoccupati. A dare man forte alla princess ci ha pensato Manila, la quale ha spiegato di aver visto la moglie di Belli negli stessi atteggiamenti.

Ovviamente una notizia del genere ha sin da subito fatto il giro dei social, a tal punto che in molti hanno chiesto la squalifica di Delia. Se fosse così, infatti, si spiegherebbero molte cose, tanti atteggiamenti non solo della Duran ma anche di Alex, il quale continua a fare show anche fuori dalla casa.

La produzione indaga sulla faccenda

Manila Nazzaro, a quel punto, ha chiesto alla diretta interessata cosa facesse nascosta nell’armadio. La risposta non ha convinto proprio tutti perché a detta sua si nasconde nell’armadio per aggiustare i copricapezzoli. Dalle perlustrazioni fatte da Manila nell’armadio della donna, pare che non ci sia assolutamente nulla.

Deianira Marzano, inoltre, ha spiegato nelle sue stories che prima di entrare in un reality, la produzione controlla da cima a fondo tutto ciò che entra nella casa e non si fa sfuggire nulla. A quanto pare, quindi, al momento non vi è nessuna traccia di un copione ma sicuramente i dubbi rimangono.